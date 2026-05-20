La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que desde el miércoles 20 de mayo se realizará el cierre temporal del paso a desnivel que permite el ingreso a la Vía Expresa Paseo de la República, en dirección de norte a sur, antes de llegar a la Plaza Grau, en el Cercado de Lima.

La medida tendrá una duración de 21 días calendario y forma parte de las obras para construir el túnel subterráneo que conectará la Línea 2 del Metro de Lima y Callao con la Estación Central del Metropolitano.

Según la entidad, esta infraestructura permitirá integrar ambos sistemas de transporte masivo, constituyéndose en una de las principales obras de interconexión para la movilidad urbana de la capital.

Rutas alternas y tránsito vehicular

Durante el periodo de intervención, los conductores que circulen en sentido norte-sur podrán utilizar el siguiente acceso habilitado hacia la Vía Expresa, ubicado aproximadamente a 100 metros después de la Plaza Grau.

La ATU precisó además que el tránsito sobre la avenida Paseo de la República continuará operando con normalidad por sus tres carriles en dirección norte-sur, ya que la restricción solo abarcará el acceso al zanjón de la Vía Expresa.

Asimismo, se implementará señalización preventiva y orientación vehicular permanente con el objetivo de reducir el impacto en la circulación y facilitar el desplazamiento de los usuarios.

La medida tendrá una duración de 21 días calendario y forma parte de las obras para construir el túnel subterráneo que conectará la Línea 2 del Metro de Lima y Callao con la Estación Central del Metropolitano. Foto: ATU.

Avanza conexión entre la Línea 2 y el Metropolitano

La obra contempla la construcción de un túnel de aproximadamente 180 metros de longitud que permitirá enlazar la Línea 2 con la Estación Central del Metropolitano, facilitando a futuro la interconexión diaria de miles de pasajeros entre ambos servicios.

La iniciativa busca mejorar la conectividad y reducir tiempos de viaje, especialmente para quienes se movilizan desde Ate y el Callao hacia el Centro de Lima y distritos del sur mediante el Metropolitano.

Actualmente, la Estación Central de la Línea 2 presenta un avance físico de 74.09%. El proyecto del primer metro subterráneo del país considera 27 estaciones y otras ocho correspondientes al Ramal de la Línea 4.