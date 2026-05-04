Desde el sábado 2 de mayo, los usuarios del Metropolitano pueden integrar su viaje y movilizarse desde Comas, Independencia y San Martín de Porres (SMP) hasta Villa el Salvador (VES) pagando solo S/3.50 en las rutas alimentadoras Los Olivos, Puno y Naranjal.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los usuarios que utilicen cualquiera de las tres rutas alimentadoras pagarán la tarifa de S/3.50 al abordar el bus. Luego, al ingresar al terminal Naranjal y validen nuevamente su tarjeta, el sistema no les cobrará un monto adicional.

Pueden realizar varias conexiones en los servicios y el pago será de S/0.00 siempre que no hayan transcurrido más de 2 horas desde que se abordó el primer bus alimentador.

Si viajan en el sentido contrario, es decir desde cualquier paradero o estación del sur, la tarifa será de S/3.20. Al hacer la conexión con las rutas alimentadoras Los Olivos, Puno o Naranjal pagarán solo S/0.30, haciendo un total de S/3.50.

Los usuarios que solo utilicen los mencionados servicios alimentadores, deberán pagar también la tarifa de S/3.50. Es importante recordar que esta medida se aplica con éxito desde hace algunos meses en las rutas Villa el Salvador, Milagros de Jesús, Bertello y Puente Piedra y se irá replicando de manera progresiva en los demás servicios alimentadores.

De esta manera, se busca mejorar la experiencia de viaje de las personas que utilizan el servicio de forma integrada, es decir, conectando dos o más servicios. Así, podrán acceder a un servicio más fluido, con menos tiempo de espera para abordar los buses y con menos aglomeración de personas en los paraderos y las unidades.

Las rutas alimentadoras Los Olivos, Puno y Naranjal movilizan a más de 5,200 usuarios al día.