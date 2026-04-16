Cambios en los horarios de taquillas del Metropolitano se aplicarán de forma progresiva desde el 17 de abril en diversas estaciones de Lima. Foto: ATU.
Cambios en los horarios de taquillas del Metropolitano se aplicarán de forma progresiva desde el 17 de abril en diversas estaciones de Lima. Foto: ATU.
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Redacción Gestión
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La , organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció la actualización progresiva de los horarios de atención en las taquillas del , en línea con el crecimiento de las recargas digitales y la modernización del servicio.

Según la entidad, la medida responde al mayor uso de plataformas como Yape y Plin para la recarga de tarjetas, lo que permitirá optimizar la atención presencial y disminuir la congestión en estaciones y terminales.

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Cronograma de cambios

Los nuevos horarios se implementarán de manera escalonada en las siguientes fechas:

Viernes 17 de abril

El nuevo horario será de lunes a viernes de 6 a.m. a 10 a.m. en las estaciones Plaza de Flores, 28 de Julio, España, UNI, Independencia, Izaguirre, 22 de Agosto y Las Vegas.

Lunes 20 de abril

De lunes a sábado de 6 a.m. a 2 p.m., en las estaciones Universidad y Balta. Refrigerio: de 10 a.m. 11 a.m.

De lunes a viernes de 6 a.m. a 10 a.m., en las estaciones Matellini (taquilla 2), Naranjal sur (taquilla 2), Naranjal norte A y B (taquilla 2).

Viernes 24 de abril

De lunes a viernes de 6 a.m. a 10 a.m. y de 4 p.m. a 8 p.m., en las estaciones Benavides, Ricardo Palma, Aramburú, Canaval y Moreyra, Javier Prado (acceso Norte), Canadá, Tomás Valle, Andrés Belaúnde y Los Incas.

Lunes 27 de abril

De lunes a viernes de 6 a.m. a 10 a.m., en las estaciones Universidad y Balta.

Cierre progresivo de taquillas

La ATU adelantó que, a partir del lunes 4 de mayo, dejará de operar la taquilla en la estación Universidad. Posteriormente, se aplicará la misma medida en la estación Balta, como parte del proceso de digitalización del sistema.

Asimismo, recordó que las taquillas no atienden los domingos ni feriados.

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Recomendación a usuarios

La entidad instó a los pasajeros a priorizar las recargas mediante medios digitales, lo que —señaló— permitirá ahorrar tiempo, evitar filas y reducir aglomeraciones en las estaciones del Metropolitano.

Cambios en los horarios de taquillas del Metropolitano se aplicarán de forma progresiva desde el 17 de abril en diversas estaciones de Lima. Foto: ATU.
Cambios en los horarios de taquillas del Metropolitano se aplicarán de forma progresiva desde el 17 de abril en diversas estaciones de Lima. Foto: ATU.

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