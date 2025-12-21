Metropolitano en "hora punta". Foto: GEC
Metropolitano en "hora punta". Foto: GEC
Únete a nuestro canal
Daniel Seclen Parraguez
mailDaniel Seclen Parraguez

El Metropolitano, constituido inicialmente como una solución al tránsito en Lima, enfrenta aún desafíos; con una demanda que sobrepasa la capacidad operativa en horas clave. Con largas filas de usuarios que esperan poder subir a un bus que llega lleno.

TE PUEDE INTERESAR

Puerto de Corío: se reabre puerta para que pueda desarrollarse como iniciativa privada
MEF daría “luz verde” a que ProInversión lidere proyectos como las Líneas 3 y 4 del Metro
Proyecto Parque Industrial de Ancón es adjudicado: el ganador y potencial millonario que hay

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.