Como informó Gestión, tal suspensión la había dispuesto la APN el 12 de agosto último, hasta que se realice un análisis costo/beneficio para determinar si había beneficio para el interés público desarrollar el terminal portuario de Corío como una Asociación Público-Privada (APP) de iniciativa estatal.

Tal suspensión se había aplicado, luego que, días antes, el 8 de agosto el directorio de la APN decidiera otorgar la viabilidad técnica temporal portuaria (VTTP) al consorcio Hub Corío Megapuerto del Sur, integrado por Leet Arquitectura Ingeniería & Construcción y Beton Terra Ingenieros, por un plazo de tres años.

Antecedentes del caso

La paralización de la VTTP se había producido a solicitud del Gobierno Regional de Arequipa, que argumentaba que la APN aún no había concluido con el estudio de demanda de carga de alcance nacional e internacional que permitiría determinar la conveniencia de desarrollar proyectos portuarios en el sur, entre ellos el puerto de Corío.

Actualmente, dicho estudio de demanda aún no está concluido, y si bien se esperaba que estuviera listo para fines de noviembre, Gestión supo que ahora se estaría terminado aún en el primer trimestre del 2026.

Sin embargo, en una presentación en la que participó el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, se adelantó de forma preliminar los resultados de dicho estudio de demanda, señalandose que solo Brasil podría tener un potencial de atraer 56 millones de toneladas a canalizar por Corío.

Previamente, el 13 de noviembre último, inclusive el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ProInversión y el Gobierno Regional de Arequipa habían suscrito un convenio para desarrollar ese megaproyecto.

¿Por qué se levanta la suspensión?

Pese a estas consideraciones, el 27 de noviembre último, la APN -ente adscrito al MTC- emitió la resolución de Acuerdo de Directorio N°0094-2025-APN-DIR, en la cual dispone levantar la suspensión de la viabilidad técnica temporal portuaria al consorcio Hub Corío Megapuerto del Sur.

Esa resolución aclara que, ni la Ley N° 27943, del Sistema Portuario Nacional, ni su reglamento, prohíben la coexistencia de proyectos en caso uno se tramite bajo los procedimientos previstos en el TUO de la APN, y el otro se verifique bajo cualquier otra modalidad de inversión.

Asimismo, se sustenta en un informe de la Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos de la APN, que señala que, en un escenario de elección excluyente entre una APP y una habilitación portuaria (para un puerto privado), la habilitación es más beneficiosa para el Estado peruano, en base al principio de eficiencia, menores costos de supervisión y al principio de eficiencia, teniendo un menor tiempo para su concretización.

Igualmente, señala en sus considerandos un informe legal de dicha autoridad que adelantó también que no se advierte prohibición alguna que impida la coexistencia entre una APP y una habilitación portuaria.

Tres años para concluir estudios

En cualquier caso, esta resolución, que lleva la firma de su hasta hace poco presidente del directorio, Juan Arrisueño Gómez, según supo Gestión, al parecer le habría costado el puesto al mencionado, pues este fue reemplazado el 5 de este mes por Abel Alvarado, designado como nuevo titular de la APN por el MTC.

Vale recordar que las designaciones de los titulares de la APN tienen un plazo de cinco años, pero Arrisueño recién había asumido el cargo a inicios de julio último.

En base a esta nueva resolución, el consorcio en mención tiene tres años para culminar los estudios de ingeniería, de impacto ambiental y proyecciones económicas que determinarán la viabilidad definitiva de la obra, que se ubicará en el distrito de Punta Bombón, en la provincia de Islay.

Fuentes del Gobierno señalaron a Gestión que si el consorcio cumple con presentar toda la documentación requerida para que se le otorgue la viabilidad técnica definitiva, se le otorgaría la misma, de forma que pueda ejecutar el proyecto.

fuente: Gobierno regional de Arequipa

¿Qué falta para la luz verde definitiva?

Al respecto, Juan Carlos Paz, expresidente de la APN, explicó a Gestión que, para obtener la viabilidad técnica definitiva y realizar el proyecto, el consorcio debe no solo presentar estudios más profundos (de ingeniería, impacto ambiental y proyecciones económicas) sino además obtener la posesión de los terrenos donde quieren operar, y para todo lo cual necesitará atraer inversionistas interesados en su ejecución.

En cuanto a si Corío se ejecutaría finalmente como una iniciativa netamente privada (como Chancay) o vía APP, Paz señaló que la decisión final dependerá del Gobierno, aunque lo ideal -anotó- es que, como prioridad, se desarrolle como iniciativa privada, porque no irroga capital de riesgo al Estado.

Además, en caso de no ser viable para el privado, siempre hay la posibilidad de realizarlo como una APP, añadió.

Estudio de demanda no es solo para Corío

En cuanto a que Corío podría canalizar más de 56 millones de toneladas de carga del Brasil, según se diera a conocer en una presentación del estudio de demanda que elaboró la APN donde participó el gobernador regional de Arequipa, Paz aclaró que ese estudio no se hizo solo para Corío, sino para el sustento de diversos puertos y proyectos portuarios en el sur.

Juan Carlos Paz, ex presidente de la APN, aclara los alcances que tendrá el estudio de demanda de carga para puertos del sur Foto: APN

Precisó que el estudio se elabora, para determinar la potencialidad de crecimiento que puede haber para puertos públicos ya en operación, como los de Paracas, Matarani e Ilo, o privados, como los de Southern o Shougang, pero también proyectos como el de San Juan de Marcona, o determinar la viabilidad del puerto Grau (en Tacna), además de Corío.

Explicó que el potencial de carga, que en este caso en forma preliminar se estima en 56 millones de toneladas que puede generar Brasil, beneficia no a un solo puerto, sino a toda una zona de influencia, conocida como hinterland, y en este caso (en el sur del Perú) permite a los operadores de puertos, o inversionistas que tengan proyectos portuarios, tomar decisiones de inversión.

