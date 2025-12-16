Megapuerto de Corío conectará por tren a Brasil, Bolivia y el sur del Perú, potenciando el comercio exterior. (Foto: ProInversión)
Megapuerto de Corío conectará por tren a Brasil, Bolivia y el sur del Perú, potenciando el comercio exterior. (Foto: ProInversión)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Elías García Olano
mailElías García Olano

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) decidió levantar la suspensión a la viabilidad técnica temporal portuaria que previamente había otorgado a un consorcio para elaborar estudios de desarrollo del proyecto del megapuerto de Corío, en Arequipa, como una iniciativa privada, similar a la del puerto de Chancay.

TE PUEDE INTERESAR

TUUA de transferencia: pasajeros en conexión nacional no pagarán tarifa, anuncia MTC
MTC: más de 700 personas fallecen al año en accidentes de motocicleta
MTC: conoce las alternativas que se manejan para poner en funcionamiento tren Lima-Chosica

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.