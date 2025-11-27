En igual lapso, el puerto del Callao atendió un total de 2.4 millones de contenedores de 20 pies (TEUS), 10.5% más que en los primeros nueve meses del 2024, seguido de cerca por el de Paita, con 254,242 TEUS (un aumento del 54.1%), permaneciendo en tercer lugar el terminal multipropósito de Chancay, que despachó 119,859 TEUS.

Evolución del movimiento de carga a través de puertos peruanos. fuente: ComexPerú

A ésto se suma la competencia que surge entre los puertos de Chancay y el Callao por atraer la carga de comercio exterior: hace poco el Muelle Norte inauguró el servicio Alpaca, que permite ahora cubrir una ruta directa desde ese terminal chalaco al Asia, en el mismo tiempo que toma hacerlo desde el puerto a cargo de Cosco Shipping Ports Chancay.

Para Ositran aún no hay competencia

Sin embargo, para el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) siguen sin existir condiciones de competencia entre ambos terminales.

Esto último lo establece una resolución del consejo directivo de Ositrán, aprobada el 20 de este mes, que dio a conocer los resultados de su evaluación sobre la competitividad en el caso del Terminal Norte Multipropósito del Callao (más conocido como Muelle Norte).

La resolución se sustenta en un informe de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de esa entidad, con apoyo de su Gerencia de Asesoría Jurídica, que concluye en que no existen condiciones de competencia efectiva en la prestación de los servicios actualmente regulados en la concesión a cargo de APM Terminals Callao.

Movimiento de carga en contenedores por principales puertos, sólo en setiembre del 2025. Fuente: Autoridad Portuaria Nacional

A consecuencia de ello, ese consejo recomienda mantener el régimen tarifario regulado, y proceder a la revisión del factor de productividad bajo la metodología RPI-X (que permitirá establecer nuevas tarifas) para el nuevo periodo quinquenal de esa concesión, del 1 de julio del 2026, al 30 de junio del año 2031.

Dispone nueva revisión tarifaria

En tal sentido, la resolución (N°0018-2025-OSITRAN), aprueba el inicio del procedimiento de revisión tarifaria del factor de productividad aplicable a las tarifas máximas de los referidos servicios y bajo la metodología antes mencionada.

Igualmente, fija un plazo máximo de treinta días hábiles para que APM Terminals Callao presente su propuesta tarifaria, disponiendo notificar de esto a la empresa, a la Autoridad Portuaria Nacional y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Asimismo, recuerda los factores de productividad previamente aprobados: –9.63% (para el primer proceso regulatorio) hasta el 30 de junio de 2021; y –6.04% (para el segundo proceso regulatorio) del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2026.

Consultado por Gestión sobre el tema, el experto en comercio exterior, Cristian Calderón, consideró que -pese a lo determinado por Ositrán-, sí existen condiciones de competencia en algunos de los servicios que presta el Muelle Norte.

Citó por ejemplo, los servicios que brinda a la carga contenedorizada del lado mar, es decir que se prestan a las naves que acoderan en ese terminal, con respecto a los que se dan en el Muelle Sur y en el puerto de Chancay.

¿Podría haber variaciones en las tarifas?

Además, Calderón señaló que, si el factor de productividad que aprueba Ositrán para este nuevo proceso regulatorio resulta negativo, significa que podría haber un incremento en las tarifas de los servicios regulados en el Muelle Norte.

Explicó que (para efectos regulatorios) un factor de productividad resulta negativo, cuando reconoce las inversiones que ha realizado una empresa, y que todavía requiere recuperar (a través de las tarifas).

Vale recordar que, desde que se inició la concesión del Muelle Norte, en el año 2011, hasta mediados de este año, APM Terminals había ejecutado una inversión cercana a los US$ 800 millones, de una inversión total referencial de US$ 1,425 millones estimada originalmente.

Por su parte, el también experto en comercio exterior, Juan Carlos León Siles, refirió que, ya cuando Ositrán inició el análisis para la aplicación de tarifas para el puerto de Chancay (que todavía está pendiente de aprobar), había evaluado también las condiciones de competencia de ese terminal con el puerto del Callao.

Recordó que fue dicho organismo regulador el que había solicitado al Indecopi determinar si había o no factores de competencia, y que finalmente derivó en que dicha institución declarara que no existiría tal condición.

Para León Siles, sí amerita seguir regulando en este caso algunos servicios en el Muelle Norte, incluido el que se presta a las naves, por cuanto -en este último caso- existiría relación entre las navieras y los dueños de los terminales portuarios, lo que no permite que existan condiciones reales de competencia.

Gestión consultó a APM Terminals Callao para conocer su posición en torno a la resolución emitida por Ositrán, si está conforme con la misma o tiene observaciones al respecto, pero hasta el cierre de este artículo no recibió respuesta.