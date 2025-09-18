El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció, de manera oficial, la apertura del mercado de Brasil para la fresa peruana, un país con más de 211 millones de consumidores y considerado el tercer mayor comprador de frutas del mundo.

“Estos son los resultados del trabajo que viene realizado el Gobierno para que los productos peruanos ingresen a más mercados del mundo. La fresa peruana, reconocida por su calidad y sabor, ahora podrá llegar a las mesas de millones de brasileños”, manifestó el ministro Angel Manero.

Las gestiones de acceso para este producto peruano estuvieron a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), brazo estratégico del Midagri; quien concretó este logro tras una reunión técnica bilateral con el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) de Brasil.

Potencial de exportación en el nuevo mercado

Con este nuevo destino, el Perú suma un mercado de alto potencial, valorizado en más de US$ 14,000 millones anuales en importaciones de frutas frescas, lo que consolida su posicionamiento estratégico en la región y en el mundo.

En los últimos cinco años, el país ha exportado fresa fresca a seis mercados internacionales, entre ellos España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Países Bajos, con más de 1,460 toneladas enviadas, siendo España el principal destino con el 85% del total exportado.

La principal zona productora de fresa en el Perú es Lima, con cerca del 80% de la superficie cultivada. Otras regiones como Arequipa, Apurímac, Áncash, La Libertad, Moquegua y Cusco vienen consolidando su presencia en el sector. Recientemente, se han incorporado nuevas áreas productivas en Puno, fortaleciendo así la diversificación territorial de la producción nacional.

De esta manera, el titular del Midagri señaló que, “el Gobierno impulsa la diversificación de la oferta exportable peruana, ampliando la variedad de productos y el número de mercados de destino, fortaleciendo la competitividad del país y reduciendo su vulnerabilidad económica”.

Las estrategias incluyen el desarrollo de productos con mayor valor agregado, titulación gratuita, la creación de nuevas industrias, financiamiento de planes de negocio, el impulso a la agroexportación, el cumplimiento de normativas internacionales y la apertura a nuevos mercados en Asia; fomentando la innovación y la colaboración público-privada para un crecimiento económico sostenible.

Se negocian más ingresos a Brasil

De acuerdo con lo establecido, la norma oficial brasileña que aprueba los requisitos fitosanitarios será publicada en el Diario Oficial de Brasil en los próximos siete días, lo que permitirá iniciar los envíos bajo los más altos estándares de calidad e inocuidad.

Asimismo, durante la reunión bilateral se lograron avances para la próxima apertura de otros productos agrícolas peruanos, como plantas de arándano, frambuesa, mora, zarzamora y flores cortadas de tulipán.

Tanto el SENASA como el Midagri recomendaron que productores y exportadores continúen cumpliendo con las recomendaciones técnicas del SENASA, aplicando buenas prácticas agrícolas, un adecuado manejo poscosecha y el estricto cumplimiento de los requisitos fitosanitarios. Solo así se garantizará que las exportaciones de fresa mantengan la calidad, inocuidad y competitividad que distinguen a los productos peruanos en los mercados internacionales.