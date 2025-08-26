Basa tiene un amplio porfatolio en productos. (Foto: difusión).
Pese al escenario complejo debido a la alta competencia de las importaciones, el fabricante de productos de plástico, Basa, logró el cumplimiento de las metas en la primera parte del año. De cara al final del 2025, la compañía prefiere ser conservadora y estima una venta en volumen muy similar al 2024, mientras continúa con su estrategia de fabricación de productos más sostenibles y repotenciamiento de su planta.

