El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que las agroexportaciones de Perú superaron los US$ 5,526 millones en el primer semestre del año. La cifra representa un crecimiento de 22.3% en comparación con el mismo periodo del 2024.

¿Qué productos destacaron en la primera mitad del año?

Productos líderes de la canasta agroexportadora

Durante los meses analizados, las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron US$ 341 millones, cifra que representó un aumento de 12.4% respecto a lo registrado en 2024, debido a las mayores exportaciones registradas de café sin tostar y sin descafeinar (US$ 301 millones), cuyas ventas registraron un crecimiento de 15.3%. Este producto explica el 88.1% de las agroexportaciones tradicionales.

Mientras las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzaron ventas por US$ 5,185 millones, lo que significó un aumento de 23% a lo observado en el 2024.

Los principales productos del ranking agroexportador fueron:

Paltas, con US$ 877 millones (16.9% de participación) Uvas frescas, con US$ 694 millones (13.4%) Cacao en grano crudo, con US$ 363 millones (7%).

También se resaltaron las mayores colocaciones de arándanos frescos, con US$ 278 millones (5.4%); mangos frescos, con US$ 233 millones (4.5%); espárragos frescos, con US$ 132 millones (2.6%); mango congelado, con US$ 132 millones (2.5%); las demás frutas frescas, con US$ 115 millones (2.2%); alimentos para animales, con US$ 110 millones (2.1%); y otros frutos US$ 76 millones (1.5%).

Estos 10 productos en conjunto concentrarían el 58.1% de la oferta exportable no tradicional.

Por su parte, los productos de mayor contribución positiva al mes de junio de este año respecto al 2024 fueron uvas frescas (43.8%), cacao en grano crudo (48.2%), paltas (14.0%), mango congelado (180.8%), mangos frescos (26.7%), carmín de cochinilla (119.2%), demás frutas y otros frutos (87.9%), las demás frutas frescas (37.0%), manteca de cacao acidez superior (82.1%), cacao en polvo (134.8%), entre otros.

El café peruano lidera la canasta agroexportadora hasta junio de 2025. (Foto: Archivo GEC)

Principales mercados

Los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, España, México, Chile, Ecuador, Inglaterra, China, Colombia, Canadá. Este grupo de países concentraron el 76% del total valor exportado en el periodo de estudio.

Por otro lado, solo en el mes de junio, las exportaciones agrarias sumaron ventas por US$ 992 millones, cifra que significó un aumento de 22.5% respecto a similar mes del año pasado. Estas cifras ratifican al Perú como uno de los principales proveedores de alimentos en el mundo.

Dudas para la segunda mitad del año

Sin embargo, este diario ya ha advertido que el arranque del segundo semestre de 2025, las agroexportaciones “quebraron” su racha de crecimiento. Las causas se vinculan con el efecto rezagado de los altos precios internacionales.