Desilú León, titular del Mincetur y el ministro de Comercio de Indonesia, Budi Santoso, firmaron un acuerdo comercial en una ceremonia realizada en la ciudad de Yakarta, Indonesia, que contó con la presencia de la presidenta Dina Boluarte. Foto: Andina.
Desilú León, titular del Mincetur y el ministro de Comercio de Indonesia, Budi Santoso, firmaron un acuerdo comercial en una ceremonia realizada en la ciudad de Yakarta, Indonesia, que contó con la presencia de la presidenta Dina Boluarte. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Desilú León, estimó los resultados que las actividades realizadas en ambos países asiáticos traerán al Perú en los próximos años.

La ministra comentó, en el caso de Japón, que se han alcanzado varios compromisos de inversión en torno al comercio exterior. La expectativa es que pronto hayan también mayores facilidades para el turismo.

En el caso de Indonesia, León hizo énfasis en las nuevas facilidades de ingreso a este mercado, de más de 270 millones de personas, que tendrán pronto las agroexportaciones.

LEA TAMBIÉN: Gobierno busca atraer más inversiones japonesas al Perú: ¿qué sectores tienen potencial?

Millones por venir de Japón

La titular del Mincetur destacó que se presentaron más de US$ 1,100 millones en en la reunión del Consejo Empresarial Peruano Japonés (CEPEJA).

“Esto incluye productos agrícolas, pesqueros, manufacturas ligeras, entre otros. Son de creciente interés del mercado japonés”, aseguró.

De acuerdo a León, la delegación peruana también expuso a su contraparte japonesa las nuevas facilidades en torno al turismo y comercio exterior que se trabajan a nivel normativo.

“Hemos expuesto los nuevos modelos de que incluyen incentivos tributarios y regímenes aduaneros especializados. Así también la que tiene un capítulo de inversiones y precisó.

La funcionaria agregó también que actualmente se realiza la Expo Osaka-Kansia 2025, donde Perú tiene un pabellón y espera recibir 1.2 millones de visitantes hacia octubre.

De igual forma, remarcó los resultados del Invest Day Japón, evento donde participaron 135 empresarios de ambos países y que consiguió más de US$ 11 millones en expectativas comerciales generadas.

LEA TAMBIÉN: Perú e Indonesia suscriben acuerdo para impulsar comercio bilateral: los detalles

Pronto habrá “arancel cero” para las exportaciones peruanas en Indonesia

En ese sentido, adelantó que, una vez activo, habrán importantes ventajas competitivas habilitadas para las exportaciones peruanas.

“Se podrá entrar (a Indonesia) con 0% de arancel, hoy está entre 8% y 8.7%. A partir de la entrada en vigor, el 56% de productos de exportación podrán entrar a este mercado con ventajas competitivas. El acuerdo tiene nueve capítulos con varios compromisos para ambos países", refirió.

Uno de los productos más favorecidos serían los arándanos, donde el Perú ya es el principal exportador del mundo, país donde hay más de 270 millones de personas.

León recordó que el intercambio comercial con Indonesia en 2024 alcanzó los US$ 646 millones. Las exportaciones peruanas a este país cerraron en US$ 191 millones.

“Vemos grandes oportunidades para ampliar (esos resultados). La utilización del para llegar a Indonesia también permite una reducción importante de tiempos”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno asigna US$ 129 mil a ministros y delegación presidencial para viajes a Japón e Indonesia
Congreso autoriza viaje de la presidenta Dina Boluarte a Japón e Indonesia
Canciller Schialer: viaje presidencial a Japón e Indonesia tendrá agenda económica prioritaria

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.