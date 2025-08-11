Los arándanos peruanos ya tienen luz verde para ingresar a Indonesia, una nación asiática con más de 270 millones de consumidores, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Este será uno de los productos que ingresarán al mercado indonesio con condiciones preferenciales. En este caso, al igual que el cacao y el café, los arándanos tendrán acceso inmediato al arancel cero que se suscribió en el Acuerdo Integral de Asociación Económica.

El anuncio se dio en el marco de la reciente visita de Estado, donde se firmó el protocolo sobre requisitos fitosanitarios para la exportación de arándanos, suscrito el pasado 25 de julio.

Durante el encuentro, también se resaltó la importancia de mantener el apoyo del Gobierno de Indonesia para promover el diálogo entre instituciones técnicas de ambos países para mejorar las condiciones de acceso de nuevos productos peruanos, como la granada, a este mercado.

Expectativas del Midagri

El titular del Midagri, Ángel Manero, señaló que la meta al cierre del año es alcanzar más de US$ 15,000 millones en ventas por agroexportaciones, principalmente con arándanos, uvas, paltas, cacao, quinua, café, mangos y otros productos que hoy llegan a más de 120 destinos

“Todo eso, más la importante cartera de proyectos hídricos que tenemos, nos permitirá exportar para el año 2040 más de US$ 30,000 millones solo en la parte agrícola”, afirmó.

En los últimos años, el país ha logrado abrir 59 nuevos accesos a 22 mercados internacionales para productos agropecuarios , lo que ha impulsado las oportunidades comerciales para los productores y ha contribuido al incremento de las agroexportaciones.

Este crecimiento, indicó el Midagri, se debe al cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por los países importadores, a nuestras condiciones climáticas favorables y al esfuerzo constante de los productores por mejorar sus prácticas agrícolas.

Además, se destacó la creciente participación de la agricultura familiar en este circuito, con productores de regiones como Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Áncash que se integran cada vez más a la cadena exportadora.