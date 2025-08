Después de los hidrocarburos (más de US$ 40 millones), la agroindustria se consolidó como el segundo sector más importante de las exportaciones peruanas a Francia con US$ 35 millones 869 mil entre enero y mayo del 2025, alcanzando una participación del 30% del total, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Según cifras del Sistema de Inteligencia ADEX Data Trade, este monto (US$ 35 millones 869 mil) experimentó un crecimiento de 21% frente al mismo periodo del 2024 (US$ 29 millones 614 mil), lo que evidencia el interés del mercado galo en estos productos.

Los líderes fueron los mangos frescos (US$ 6 millones 691 mil), espárragos (US$ 4 millones 617 mil), jugo de maracuyá (US$ 3 millones 348 mil), palmitos (US$ 3 millones 048 mil) y mangos procesados (US$ 2 millones 489 mil). Completaron el top ten las grasas y aceites vegetales, alcachofas, paltas, demás frutas sin cocer o cocido en agua o vapor y quinua.

Mercado difícil donde Perú se abre paso

En opinión del Senior Strategic Sourcing Manager del supermercado francés Intermarché y egresado de ADEX Escuela, Piero Carrera Huamán, los consumidores de este país tienen hábitos que las empresas locales deben comprender a fin de lograr una inserción sostenida.

“Son muy cerrados a productos nuevos, tienen un fuerte nacionalismo. Prefieren comprar quinua francesa y protegen fuertemente su industria local”, explicó.

Además –continuó– valoran la trazabilidad, por lo cual cuando su representada lleva a cabo los procesos de licitación, usa herramientas específicas para verificarla. Los proveedores deben demostrar que pueden cumplir con los estándares solicitados pues los clientes revisan cada etiqueta y certificación.

Intermarché es una de las principales cadenas de supermercados en Francia. Fundada en 1969, forma parte del grupo Les Mousquetaires, una de las mayores agrupaciones de distribución minorista del país. Foto: ADEX.

Añadió que la oferta nacional despierta gran interés en los compradores franceses, especialmente por la posibilidad de conocer su origen. “Les encanta ver la materia prima en el campo, como las plantaciones de arándanos y alcachofas, algo poco común allá”, señaló.

En ese sentido, advirtió que quienes decidan exportar a ese país deben estar dispuestos a recorrer la segunda milla, pues el mercado francés es muy meticuloso.

Potencial de ingreso a Francia por productos

Carrera Huamán comentó que Perú tiene gran potencial en productos como arándanos, paltas, espárragos y conchas de abanico, éstas últimas, muy demandadas en diciembre por las fiestas navideñas. “Intermarché tiene proveedores peruanos de estos alimentos”, apuntó.

No obstante, mencionó que enfrentan una fuerte competencia internacional. “En espárragos compite con China; en palta con Colombia; y en otros con naciones como México. Por eso es fundamental que las empresas peruanas implementen estrategias eficaces tanto en precios como en costos a fin de mantenerse competitivas”, anotó.

Recomendó a los exportadores realizar un análisis exhaustivo del país al que desean ingresar. Una alternativa es apoyarse de instituciones como ADEX o Promperú para facilitar la transición de la idea a la realidad, pues cuentan con el conocimiento y experiencia necesarios sobre el funcionamiento de los mercados extranjeros.

“Es crucial conocer bien el producto y, sobre todo, tener claro hasta cuánto se puede negociar. El mayor error de los exportadores es no conocer los costos. Lo más importante en una negociación es escuchar primero y responder después”, concluyó.

Se debe señalar que Intermarché es una de las principales cadenas de supermercados en Francia. Fundada en 1969, forma parte del grupo Les Mousquetaires, una de las mayores agrupaciones de distribución minorista del país.