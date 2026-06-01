Los tribunales de inmigración en Estados Unidos han comenzado a implementar ‘mega audiencias’, donde más de cien inmigrantes están citados simultáneamente para responder por sus procesos, una táctica sin precedentes que, según dijeron expertos a EFE, busca elevar el número de deportaciones.

La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) es uno de los grupos que ha dado la advertencia sobre la nueva estrategia de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) para lidiar con el atasco de las cortes de inmigración, que hasta marzo tenían 3.5 millones de casos pendientes.

Vanessa Dojaquez-Torres , asesora de Práctica y Políticas de AILA, explicó a EFE que generalmente se citan a 20-30 personas a la corte. Pero la introducción de los “mega calendarios” ha llevado a que ciertos tribunales programen que más de cien inmigrantes se presenten a la vez.

Entre los tribunales de inmigración que ya han iniciado estas audiencias están los de Los Ángeles, Chicago, Dallas, Indianápolis o Boston.

Expuestos a la deportación

Dojaquez-Torres expresa “serias preocupaciones” sobre estas ‘mega audiencias’, ya que podrían estar “pasando por alto” las garantías del debido proceso.

En concreto, la abogada apunta a que estas audiencias masivas se están programando con tanta rapidez que los inmigrantes podrían no recibir la notificación y no asistir, lo que los expondría automáticamente a una deportación “en ausencia”.

Aquellos que cumplan con la cita aún estarían en riesgo de que no se les brinde una oportunidad justa: “Algunos jueces de inmigración están llevando a cabo estas audiencias ‘al estilo de un aula escolar’, dirigiéndose a 30 o 40 personas a la vez y pidiéndoles que levanten la mano para confirmar su ‘comprensión’”, sostiene Dojaquez-Torres.

Esta estrategia afectaría aún más a aquellos inmigrantes que carecen de representación legal. Además, aumenta la posibilidad de que muchas personas no reciban un intérprete adecuado y que no tengan oportunidad de exponer su caso correctamente.

“Las leyes de inmigración y los procesos judiciales ya son de por sí muy complejos; en este contexto, las personas pueden sentirse aún más intimidadas —o simplemente desconocer sus derechos— durante estas audiencias en las que el “proceso” parece diseñado para tramitar los casos de todos a la vez”, opina la Dojaquez-Torres.

A esto se suma que la mayoría de tribunales de inmigración no están diseñados para albergar audiencias de tal magnitud.

Campaña de deportaciones masivas

Las cortes de inmigración en EE.UU. dependen del Ejecutivo y no del sistema judicial, lo que ha permitido a la Administración del presidente Donald Trump despedir a más de cien jueces, apartando a quienes no se alineaban con las políticas de deportaciones masivas y reemplazándolos por personas dispuestas a ejecutar sus objetivos.

Paralelamente, el Gobierno eliminó los requisitos para acceder al cargo de juez de inmigración, lo que permite que abogados sin experiencia en derecho migratorio o en el sector público puedan ocupar estos puestos.

Priscilla Olivarez , abogada y asesora de la organización Immigrant Legal Resource Center, afirmó que la decisión de celebrar audiencias masivas, sumada al despido de jueces, evidencia que “el verdadero objetivo” de la Administración es impedir que las personas puedan defender sus casos.

Las ‘mega audiencias’ se producen además después de que en 2025 el Gobierno Trump deportara a unas 442,000 personas (algunas organizaciones hablan de más de 600,000), cifra por debajo del objetivo de un millón de expulsiones al año que se marcó el republicano al retornar al poder.

Olivarez señaló que en Texas estas audiencias masivas ya comenzaron a implementarse. En Laredo se programó una con más de 70 personas y en San Antonio este martes se espera a cien inmigrantes citados en un solo día: 50 por la mañana y otras 50 por la tarde.

La preocupación es que estas audiencias masivas generen largas filas para ingresar a la sala o al edificio y que se “ordene la deportación de los individuos” sin que estos hayan tenido tiempo de presentarse.

La experta también expresó inquietud ante la posibilidad de que, junto con estas audiencias, el Gobierno envíe agentes a esperar fuera de las cortes para arrestar de inmediato a los migrantes, práctica controvertida que se aplicó durante meses en San Antonio y otras ciudades, pero que se había suspendido.