Ajinomoto tiene sus instalaciones administrativas en La Victoria. (Foto: Ajinomoto del Perú)
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Mayumi García
mailMayumi García

Con más de 50 años en el mercado local, Ajinomoto del Perú se mantiene muy activo en cuanto a planes para mayor cobertura territorial, sumado al crecimiento que también experimenta tras las fronteras. En diálogo con Gestión, Takashi Uesugi, director comercial del holding japonés en Perú, explica el desempeño de la marca en suelo nacional, así como las iniciativas en producto que se vienen impulsando en otros países y que no descarta replicar localmente.

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