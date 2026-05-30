¿Cuál es el balance del último año fiscal (abril 2025-marzo 2026) para Ajinomoto del Perú?

Los resultados que hemos tenido del año fiscal 2025 han sido muy buenos. Básicamente hemos duplicado las ganancias del año fiscal 2022; es decir, duplicamos el tamaño de los últimos cuatro años. Y en comparación con el año fiscal 2024, el crecimiento ha sido de un 14%. En lo que va de este nuevo periodo, que acabamos de empezar en abril, mantenemos una buena tendencia, excepto por algunos problemas que fueron efectos del corte de gas natural en marzo, y que estimo se estarían cubriendo en estos meses.

¿Qué productos están impulsando el crecimiento?

Nuestros principales marcas son Ajinomoto, Doña Gusta, Ajinomen, las cuales están creciendo muy bien en el mercado peruano. Otros importantes también son Ajinosillao, Ajinomen Vaso y Ajinomix, que también han demostrado un gran avance en las preferencias.

¿Cuáles son los ingresos de Ajinomoto del Perú y cómo se dividen?

El año pasado, en Ajinomoto del Perú tuvimos casi S/ 800 millones en ventas totales. De ello, S/ 500 millones son del mercado local y otros S/ 300 millones son de las ventas en otros países, tales como en Ecuador, Bolivia y Chile (venta directa con afiliados y sucursales), y también de nuestras exportaciones (mercado indirecto) en Panamá, Colombia y Argentina.

Para afianzar las ventas en mercado local e internacional, ¿qué lanzamientos alistan este año?

Para expandir nuestro negocio necesitamos continuamente lanzando nuevos productos y vamos orientados en ese sentido, con más enfásis a concretar en el segundo semestre, aunque de momento no podemos adelantarlo. De momento, en lo que corresponde a los productos actuales, tenemos inversiones en planta dirigidos para ellos.

Había un plan de inversiones del 2024 al 2026, ¿en adelante se viene otro paquete de inversiones o es básicamente consolidar este desembolso?

Desde el 2024 hasta el 2026, el plan de inversiones contempla un desembolso de S/ 130 millones, una cantidad relativamente grande para la operación en Perú, que se dirige a productos crecientes, como Ajinomen, Ajinosillao y Doña Gusta. Por detallar algunos, en Ajinomen invertimos S/ 48 millones, Ajinosillao S/ 21 millones y en Doña Gusta 14 millones. El objetivo es aumentar la capacidad de producción para atender la demanda aumentada en Perú y en otros países. Asimismo, en la remodelación de nuestras oficinas en La Victoria invertimos S/ 10 millones.

Para el siguiente periodo fiscal vamos a continuar expandiendo nuestra capacidad, pues los productos están creciendo rápidamente no solo en Perú, sino también en otros países, como Chile y Bolivia. Aunque aún no tenemos definido el nuevo monto, los frentes seguirán siendo Ajinomen, Ajinosillao y Doña Gusta.

Análisis de nuevos productos

¿En qué canales encuentran oportunidad de crecimiento?

Creo que tenemos una importante oportunidad en los food services, que se da para los clientes en los restaurantes, pues si bien no es un canal que signifique gran parte de nuestras ventas ahora, creemos que tiene esa posibilidad de crecimiento. En Perú, no solo vamos a invertir en canales tradicionales y modernos, sino también en áreas pequeñas como food services.

Respecto al performance de las exportaciones, ¿cómo se desempeña en torno al avance de las ventas locales?

Si comparamos Perú con el exterior, el crecimiento de Perú no es más alto que el de los negocios extranjeros. Hasta hace dos o tres años, nosotros desarrollábamos productos localmente para la gente peruana y esos mismos los exportábamos a otros países. Sin embargo, ahora lo que estamos intentando desarrollar son productos para cada zona, dado que el sabor de las comidas peruanas es diferente a la de los alimentos en Chile o Bolivia.

¿Qué productos vienen desarollando de manera particular para estos países?

En este último año fiscal nosotros hemos abierto un nuevo negocio de comidas congeladas en Chile. Son gyozas congeladas (gyozas congeladas) que ya se están comercializando en territorio chileno y que son importadas desde Estados Unidos. De momento, no podríamos garantizar iniciar la comercialización de este producto en Perú, pues primero queremos ver cómo funciona y aprender de ese mercado.

¿Hay alguna experiencia similar con otro producto?

Estamos desarrollando aquí un producto Ajinomen, especialmente, fabricado para Bolivia, y es un gran éxito el que hemos tenido allá. Hemos empezado a considerar si es que podemos también lanzarlo aquí en Perú.

Actualmente, desde Perú exportan a seis países, ¿hay otros destinos en la mira?

Nosotros tenemos la oficina central de América Latina en Brasil. Hay conversaciones sobre a qué países podemos ingresar, pero esos destinos no podría indicarle en este momento.

Takashi Uesugi, director comercial de Ajinomoto del Perú. (Foto: Ajinomoto del Perú)

Ventas 2030 y papel de las exportaciones

¿Mantienen su proyectado de ventas de S/ 1,250 millones al 2030?

Sí, es una cifra que fue actualizada el año pasado. Inicialmente, estimamos que serían S/ 1,000 millones, pero mantenemos esta proyección.

¿Cómo las ventas del canal moderno y tradicional vienen sumándoles para el cumplimiento de esta meta?

El canal de venta tradicional es muy fuerte en la población peruana y medido desde ese ámbito, el mayor porcentaje de la población se encuentra justamente en provincias; entonces, tenemos grandes oportunidades en el canal tradicional de las provincias. En cuanto al canal moderno, algunos formatos como las tiendas de conveniencia o de descuentos están creciendo muy rápidamente y nuestro interés está en atender a ese tipo de clientes. Para ello, tenemos una variedad de actividades de promoción y de diferentes actividades para impulsar nuestras ventas.

¿Qué papel cumplirán las exportaciones para lograr estos S/ 1,250 millones al 2030?

De este monto, estimamos que el 60% de los ingresos se originarán en Perú, mientras el 40% restante provendrán de las exportaciones que actualmente cubren el 35% de la facturación. Ese 5% de crecimiento en exportaciones es muy importante.

¿Cuáles son los productos que se exportan hoy principalmente?

Principalmente, Ajinomen, Doña Agusta y Ajinosillao, pero por supuesto vamos a introducir otros productos como Ajinomix, Miskísimoo, entre otras categorías, de acuerdo a las preferencias de los consumidores extranjeros.