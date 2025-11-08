Además de Perú, Don Vittorio está presente en otros países como Ecuador, Bolivia, Chile, además de Centroamérica, ubicaciones a las que llega vía exportación puesto que la producción se da en Perú. (Foto: Difusión).
Además de Perú, Don Vittorio está presente en otros países como Ecuador, Bolivia, Chile, además de Centroamérica, ubicaciones a las que llega vía exportación puesto que la producción se da en Perú. (Foto: Difusión).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La empresa de consumo masivo Alicorp ajusta su estrategia en la categoría de pastas para responder a un consumidor que compra en distintos canales y mantiene una fuerte presencia en la región andina. La compañía busca sostener el desempeño del negocio en un mercado maduro y alista nuevos proyectos enfocados en innovación, mientras monitorea con cautela el contexto internacional y consolida esta categoría en Ecuador, Chile, Bolivia y Centroamérica.

TE PUEDE INTERESAR

Marcas colombianas ponen la mira en el Perú: ¿nuevos rivales para Quimpac y Alicorp?
Supermercados Peruanos de Intercorp podría ingresar al rubro de cereales, dominado por Alicorp y Nestlé
Cereales Ángel: la “receta” de Alicorp para duplicar el negocio en cinco años

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.