Tras revelarse los planes de Alicorp sobre un posible cierre de la planta de Intradevco en Ventanilla, se recuerda que ambas empresas fueron rivales desde sus inicios. Sin embargo, no fue hasta 2019 cuando la gigante de consumo masivo vio una oportunidad para fortalecer su portafolio con marcas de limpieza altamente valoradas por los peruanos, como Sapolio, que pertenecían a Intradevco. En ese momento, Intradevco estaba valorada en US$ 515 millones y contaba con una mayor presencia internacional que la propia Alicorp. Finalmente, ese año, la compañía fue adquirida. Sin embargo, pocos conocen la historia detrás de esta venta, que consolidó el liderazgo de Alicorp en el segmento de cuidado del hogar y personal, pese a que Intradevco afirmó que la oferta de Alicorp no fue la mejor en términos económicos, ya que había propuestas más atractivas provenientes del extranjero.