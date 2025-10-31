Alicorp difundió los resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2025. Si bien a nivel de ventas consolidadas, en el periodo comprendido entre julio y setiembre de 2025, la compañía alcanzó los S/3,123 millones, es decir 14% superior al resultado registrado al tercer trimestre de 2024 y su utilidad bruta ajustada fue de S/798 millones, 6% mayor que el mismo periodo del año anterior, en el desagregado, el Negocio Internacional se vio impactado por la crisis en Bolivia, generando que su utilidad bruta ajustada cayera en cerca de 50%.

Según indicó la empresa, este indicador financiero ascendió a S/53 millones, 47% menos en comparación al tercer trimestre del 2024. Este resultado refleja, principalmente, el complejo contexto macroeconómico en Bolivia, marcado por alta inflación, limitado acceso a divisa y tipo de cambio volátil.

“Bolivia reflejó una disminución del margen bruto ajustado durante el trimestre, principalmente debido a un incremento en los costos del tipo de cambio producto de un acceso limitado a divisas extranjeras, así como un incremento en la volatilidad del tipo de cambio y una caída de 20.8% en volumen de ventas ante la presencia de contrabando en categorías clave dentro de un contexto de alta inflación”, detalló la empresa.

Asimismo, el EBITDA ajustado totalizó S/ 9.9 millones en el tercer trimestre de 2025, comparado con los S/ 52.3 millones del mismo periodo del año anterior. Este desempeño se debe al decrecimiento en el margen bruto ajustado en medio del retador escenario en el país altiplánico.

“Pese a estos efectos adversos, nos mantenemos enfocados en la eficiente ejecución de nuestra estrategia para navegar la volatilidad en la geografía”, indicaron.

En tanto, la utilidad bruta por tonelada creció 3% en Ecuador y 11% en Otras Geografías. Como resultado, el EBITDA ajustado fue de S/10 millones.

AlaCena es una de las marcas más reconocidas del portafolio de Alicorp.

El impacto del Consumo Masivo

El negocio de Consumo Masivo Perú alcanzó una utilidad bruta ajustada de S/395 millones, 2% más en comparación al tercer trimestre de 2024. Estas cifras reflejan la contribución de Refinería del Espino, así como el crecimiento de categorías clave como detergentes y salsas demostrando la relevancia y preferencia de sus consumidores.

Entre las marcas con mayor crecimiento destacan AlaCena y Don Vittorio. El EBITDA ajustado fue de S/207 millones, 6% menos que en el mismo periodo del año anterior como resultado de las inversiones realizadas mediante iniciativas en comunicación y modelo de llegada al mercado.

Asimismo, el negocio B2B (Alicorp Soluciones) alcanzó una utilidad bruta ajustada de S/188 millones lo que representa un aumento de 24% comparado al mismo periodo del año anterior.

Adicionalmente, Alicorp ha venido implementando una serie de iniciativas en su portafolio para continuar desarrollando los segmentos a los que se dirige. En términos de EBITDA ajustado este registró S/124 millones, 26% superior al tercer trimestre de 2024.

Finalmente, el negocio de Vitapro (alimento balanceado para la acuicultura) registró una utilidad bruta ajustada de S/162 millones, lo que representa un crecimiento de 45% respecto al tercer trimestre del 2024. El EBITDA ajustado fue de S/127 millones, 64% mayor que el mismo periodo del año anterior. Dichas cifras expresan la estabilidad del mercado de camarones y peces. En este contexto, el negocio continúa avanzando en la generación de valor compartido con sus clientes tanto de Ecuador como Chile.