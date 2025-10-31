Alicorp tiene marcas emblemáticas en su portafolio como Sapolio. (Foto: Difusión)
difundió los resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2025. Si bien a nivel de ventas consolidadas, en el periodo comprendido entre julio y setiembre de 2025, la compañía alcanzó los S/3,123 millones, es decir 14% superior al resultado registrado al tercer trimestre de 2024 y su utilidad bruta ajustada fue de S/798 millones, 6% mayor que el mismo periodo del año anterior, en el desagregado, el Negocio Internacional se vio impactado por la , generando que su utilidad bruta ajustada cayera en cerca de 50%.

Según indicó la empresa, este indicador financiero ascendió a S/53 millones, 47% menos en comparación al tercer trimestre del 2024. Este resultado refleja, principalmente, el complejo contexto macroeconómico en Bolivia, marcado por alta inflación, limitado acceso a divisa y tipo de cambio volátil.

“Bolivia reflejó una disminución del margen bruto ajustado durante el trimestre, principalmente debido a un incremento en los costos del tipo de cambio producto de un acceso limitado a divisas extranjeras, así como un incremento en la volatilidad del tipo de cambio y una caída de 20.8% en volumen de ventas ante la presencia de contrabando en categorías clave dentro de un contexto de alta inflación”, detalló la empresa.

Asimismo, el EBITDA ajustado totalizó S/ 9.9 millones en el tercer trimestre de 2025, comparado con los S/ 52.3 millones del mismo periodo del año anterior. Este desempeño se debe al decrecimiento en el margen bruto ajustado en medio del retador escenario en el país altiplánico.

“Pese a estos efectos adversos, nos mantenemos enfocados en la eficiente ejecución de nuestra estrategia para navegar la volatilidad en la geografía”, indicaron.

En tanto, la utilidad bruta por tonelada creció 3% en Ecuador y 11% en Otras Geografías. Como resultado, el EBITDA ajustado fue de S/10 millones.

AlaCena es una de las marcas más reconocidas del portafolio de Alicorp.
El impacto del Consumo Masivo

El negocio de Consumo Masivo Perú alcanzó una utilidad bruta ajustada de S/395 millones, 2% más en comparación al tercer trimestre de 2024. Estas cifras reflejan la contribución de Refinería del Espino, así como el crecimiento de categorías clave como detergentes y salsas demostrando la relevancia y preferencia de sus consumidores.

y Don Vittorio. El EBITDA ajustado fue de S/207 millones, 6% menos que en el mismo periodo del año anterior como resultado de las inversiones realizadas mediante iniciativas en comunicación y modelo de llegada al mercado.

alcanzó una utilidad bruta ajustada de S/188 millones lo que representa un aumento de 24% comparado al mismo periodo del año anterior.

Adicionalmente, Alicorp ha venido implementando una serie de iniciativas en su portafolio para continuar desarrollando los segmentos a los que se dirige. En términos de EBITDA ajustado este registró S/124 millones, 26% superior al tercer trimestre de 2024.

Finalmente, registró una utilidad bruta ajustada de S/162 millones, lo que representa un crecimiento de 45% respecto al tercer trimestre del 2024. El EBITDA ajustado fue de S/127 millones, 64% mayor que el mismo periodo del año anterior. Dichas cifras expresan la estabilidad del mercado de camarones y peces. En este contexto, el negocio continúa avanzando en la generación de valor compartido con sus clientes tanto de Ecuador como Chile.

