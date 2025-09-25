Alvaro Correa presentó su renuncia a Alicorp.
Alvaro Correa presentó su renuncia a Alicorp.
El Directorio de Alicorp, en su sesión de hoy, informó que aceptó la renuncia de , concluyendo así el periodo de transición iniciado en el año 2023.

El Directorio expresó su profundo agradecimiento por la labor desempeñada por Correa durante esta etapa. Según indicó la empresa, la experiencia y estilo de liderazgo durante su gestión, permitió a Alicorp consolidar la estrategia definida en el 2023, la misma que viene mostrando resultados muy positivos.

Asimismo, Correa Malachowski deja un equipo cohesionado con una cultura fortalecida para afrontar la siguiente etapa de crecimiento. En esta misma sesión, el Directorio anunció la designación de Gonzalo Uribe Arbeláez como gerente general de Alicorp a partir del 01 de noviembre.

Gonzalo Uribe, ejecutivo con amplia experiencia en marketing y negocios, ha asumido posiciones de liderazgo en diferentes compañías globales de consumo masivo como Kimberly Clark, Mondelez y Cadbury Adams, en diferentes países de Latinoamérica y Norteamérica. Como parte de este proceso Alvaro Correa acompañará a la organización hasta el 31 de diciembre de 2025.

Los resultados de Alicorp

Los últimos resultados de , al segundo trimestre de 2025, mostraron el buen desempeño de sus negocios de alimentos balanceados para y del segmento. Ambas líneas continúan la tendencia positiva observada en el primer trimestre del año, periodo en el que ya habían mostrado una recuperación notable tanto en ingresos como en rentabilidad.

Durante el segundo trimestre, la compañía registró ventas consolidadas por S/ 2,988 millones, lo que representa un incremento de 19% frente al mismo periodo de 2024. En tanto, la utilidad bruta ajustada alcanzó los S/ 782 millones, con un crecimiento de 13% interanual.

Según explicó la empresa, el principal motor de este desempeño fue el crecimiento del , que reportó un aumento de 36% en su volumen de ventas. A ello se suman los sólidos resultados del negocio B2B, impulsados por la reciente adquisición de Refinería del Espino. En conjunto, estos factores contribuyeron a que el EBITDA ajustado alcanzara los S/ 450 millones, un avance de 22% frente al mismo trimestre del año pasado.

