Alicorp e Intradevco han logrado un préstamo por 127.5 millones de euros. (Foto: GEC)
Alicorp e Intradevco han logrado un préstamo por 127.5 millones de euros. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

La peruana , perteneciente al Grupo Romero, informó que, junto con su subsidiaria entre los que destacan marcas como Sapolio, Aval, Dento y otras, ha suscrito un contrato de préstamo con una institución financiera.

Específicamente, ha firmado un Sace Covered Credit Agreement (contrato de crédito cubierto por SACE) por hasta 127.5 millones de euros con Citibank N.A., en calidad de prestamista (principal subsidiaria bancaria de Citigroup) y con Citibank Europe plc, UK Branch, en calidad de agente.

LEA TAMBIÉN Alicorp vs. México e India: la historia de cómo se quedó con Sapolio y amplió su mercado

A través de un hecho de importancia presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) no se detalló el destino de los fondos ni la razón de esta operación.

Cambios de fórmulas de detergentes

El mes pasado, se conoció que, cuya línea se encuentra situada en su establecimiento productivo del Callao.

A través del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), la firma dio a conocer sobre el proyecto “Cambio de materia prima en planta detergentes”, el cual consiste en sustituir el tripolifosfato de sodio (utilizado actualmente en las formulaciones de detergentes) por metasilicato y disilicato de sodio en el proceso de elaboración de detergentes.

LEA TAMBIÉN Alicorp ante la competencia: Ragasa evalúa ingresar al mercado de aceites en Perú

Dicha iniciativa no implica una ampliación de la capacidad de producción, limitándose únicamente a una modificación “en el sistema de transporte neumático de insumos”, el cual actualmente abastece únicamente al tripolifosfato de sodio. “Con la modificación propuesta, dicho sistema deberá adaptarse para abastecer adicionalmente a dos nuevos insumos: metasilicato y disilicato de sodio, lo que representa un ajuste operativo sin generación de impactos ambientales significativos”, añadió la empresa.

En esa línea, Alicorp indicó que la decisión de , ofreciendo un mejor producto al mercado de consumo masivo”.

TE PUEDE INTERESAR

Alicorp modifica su fórmula: los nuevos cambios en la producción de detergentes
Cereales Ángel: la “receta” de Alicorp para duplicar el negocio en cinco años
Alicorp: Negocios de acuicultura y B2B impulsan resultados por segundo trimestre seguido

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.