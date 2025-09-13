La peruana Alicorp, perteneciente al Grupo Romero, informó que, junto con su subsidiaria Intradevco Industrial, dedicada a la producción y comercialización de productos para el hogar y el cuidado personal, entre los que destacan marcas como Sapolio, Aval, Dento y otras, ha suscrito un contrato de préstamo con una institución financiera.

Específicamente, ha firmado un Sace Covered Credit Agreement (contrato de crédito cubierto por SACE) por hasta 127.5 millones de euros con Citibank N.A., en calidad de prestamista (principal subsidiaria bancaria de Citigroup) y con Citibank Europe plc, UK Branch, en calidad de agente.

A través de un hecho de importancia presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) no se detalló el destino de los fondos ni la razón de esta operación.

Cambios de fórmulas de detergentes

El mes pasado, se conoció que Alicorp contempla cambiar la materia prima que utiliza en el proceso de fabricación de detergentes, cuya línea se encuentra situada en su establecimiento productivo del Callao.

A través del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), la firma dio a conocer sobre el proyecto “Cambio de materia prima en planta detergentes”, el cual consiste en sustituir el tripolifosfato de sodio (utilizado actualmente en las formulaciones de detergentes) por metasilicato y disilicato de sodio en el proceso de elaboración de detergentes.

Dicha iniciativa no implica una ampliación de la capacidad de producción, limitándose únicamente a una modificación “en el sistema de transporte neumático de insumos”, el cual actualmente abastece únicamente al tripolifosfato de sodio. “Con la modificación propuesta, dicho sistema deberá adaptarse para abastecer adicionalmente a dos nuevos insumos: metasilicato y disilicato de sodio, lo que representa un ajuste operativo sin generación de impactos ambientales significativos”, añadió la empresa.

En esa línea, Alicorp indicó que la decisión de cambiar la materia prima en la planta de detergentes responde a la “necesidad de garantizar la sostenibilidad del portafolio de productos de detergente en polvo, ofreciendo un mejor producto al mercado de consumo masivo”.