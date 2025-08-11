Sustituirán insumos en planta de detergentes de Alicorp. (Foto: Difusión)
Sustituirán insumos en planta de detergentes de Alicorp. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Mayumi García
mailMayumi García

La peruana Alicorp, del Grupo Romero, contempla cambiar la materia prima que utiliza en el proceso de fabricación de su planta de detergentes, situada en su establecimiento productivo del Callao. La compañía previamente ha informado de los pormenores de la iniciativa al Ministerio de la Producción (Produce).

TE PUEDE INTERESAR

Cereales Ángel: la “receta” de Alicorp para duplicar el negocio en cinco años
Alicorp: Negocios de acuicultura y B2B impulsan resultados por segundo trimestre seguido
Intradevco de Alicorp planifica el cierre de la planta Chorrillos y su traslado a Lurín

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.