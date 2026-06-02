Perú podría tener una nueva regulación del trabajo nocturno. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República aprobó por unanimidad —con 10 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones— el dictamen que daría un giro a la jornada de noche.

La iniciativa no solo modifica las reglas vigentes, sino que plantea derogar el artículo 8 de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, base del esquema remunerativo nocturno vigente desde hace más de dos décadas.

El texto, recaído en el Proyecto de Ley 13597/2025-CR, propone una Ley que regula la jornada laboral en horario nocturno y redefine el tratamiento legal del trabajo realizado entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m.

Actualmente, la legislación establece que ningún trabajador nocturno puede percibir una remuneración inferior a la Remuneración Mínima Vital (RMV) incrementada con una sobretasa de 35%.

En la práctica, ello funciona como un piso remunerativo mínimo y no como un bono adicional automático para todos los trabajadores que laboran de noche . Ahora, se podría cambiar esa lógica.

Comisión del Congreso aprueba reforma del trabajo nocturno con nuevos recargos y mayor fiscalización. (Foto: iStock)

Recargo del 35% por trabajo nocturno

Uno de los puntos centrales del texto aprobado es la derogación del artículo 8 del Decreto Legislativo 854, norma que hoy regula la jornada nocturna y el pago mínimo correspondiente.

La propuesta establece que el recargo por nocturnidad sea de 35% por hora o fracción, calculado sobre la remuneración mensual percibida por el trabajador y en función del valor hora correspondiente.

Tomemos un ejemplo. Con la normativa vigente, si un trabajador gana S/ 1,200 y labora de noche, la empresa debe elevar su sueldo hasta el mínimo nocturno, es decir, RMV (S/ 1,130) + 35%, lo que significa S/ 1,525.50. Pero, si otro trabajador gana S/ 2,500 y también trabaja de noche, no recibe automáticamente un adicional porque ya supera el piso mencionado.

Sin embargo, lo que plantea la reforma aprobada en comisión es cambiar esa lógica: que el 35% se calcule sobre el sueldo real del trabajador, convirtiéndolo en un recargo propio por laborar de noche.

Horas extras nocturnas

También se introduce nuevas reglas para las horas extras vinculadas al horario nocturno. Según el texto, se considerarán horas extras contiguas aquellas realizadas inmediatamente antes o después del período nocturno, siempre que no exista una pausa mayor de 60 minutos entre ambas jornadas.

Para estos casos se plantea un recargo adicional de 10%, que se sumaría a la sobretasa legal por trabajo en sobretiempo.

Asimismo, cuando las horas extras se realicen dentro del propio horario nocturno, el trabajador percibiría simultáneamente el recargo por nocturnidad y la sobretasa legal por horas extras, sin posibilidad de absorción o compensación entre ambos conceptos.

El pago, añade el dicctamen, deberá efectuarse en dinero y figurar en planilla, quedando prohibida su compensación mediante vales o bienes.

Salud y protección laboral como sustento

La Comisión de Trabajo sustentó la propuesta en los efectos que el trabajo nocturno puede generar sobre la salud física y mental de los trabajadores.

Según se argumento, se recoge estudios y referencias comparadas que vinculan los turnos nocturnos con alteraciones del sueño, fatiga, ansiedad, enfermedades cardiovasculares y mayores índices de accidentabilidad laboral.

Bajo esa premisa, la comisión concluye que el actual tratamiento legal resulta insuficiente y que la sobretasa vinculada únicamente a la RMV no refleja adecuadamente los riesgos asociados a laborar en horario nocturno.

Vale decir que según el texto, se pidió opinión a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Defensoría del Pueblo, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL), pero no figura respuesta alguna a la solicitud congresal.