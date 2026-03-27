Imagen referencial de marcación de asistencia de un trabajador, elaborada con IA. Fuente: Chatgpt.
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José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Toda empresa está obligada a contar con un registro de control de horario de ingreso y salida de sus trabajadores, ya sea bajo un soporte físico o digital. Este registro es utilizado por los trabajadores sujetos a fiscalización y entre otras funciones, sirve para determinar los casos en que se generan horas extras.

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