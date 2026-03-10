La Comisión de Trabajo del Congreso, en sesión realizada el pasado 3 de marzo, aprobó un dictamen que otorga protección contra el despido a los trabajadores CAS en caso de ser diagnosticados con cáncer .

“ Es nulo el cese, no renovación, término del vínculo o extinción del contrato administrativo de servicios de un trabajador (a) por diagnóstico de cáncer, su tratamiento y los efectos derivados , incluso si la trabajadora o el trabajador presta servicios por menos de cuatro horas diarias o si se encuentra en periodo de prueba”, señala el dictamen aprobado, elaborado en base al proyecto de ley N°13406.

“Si un trabajador (a) con diagnóstico de cáncer, no puede desempeñar su labor anterior por efectos físicos o cognitivos del tratamiento, la entidad empleadora debe adecuar el puesto de trabajo o sus funciones a sus nuevas condiciones, sin reducción de su remuneración”, agrega la citada iniciativa legislativa.

La medida busca dar a los trabajadores CAS una protección similar a la que ya tienen los trabajadores de otros regímenes del Estado y del sector privado . En septiembre del 2025 se promulgó la ley Nº 32431, la cual otorga protección contra el despido para los trabajadores diagnosticados con cáncer, tanto del sector público como privado, pero la norma no incluyó a los trabajadores CAS.

Protección para los trabajadores CAS: análisis

Al respecto, la abogada laboralista Gloria Rodríguez Vega se mostró de acuerdo con la propuesta legislativa, pues busca cerrar una brecha de protección para los trabajadores CAS, en comparación a otros regímenes laborales. “La protección contra el despido de la reciente ley no alcanza a los CAS, por lo que esta iniciativa busca corregir esta desigualdad”, subrayó.

“Es una protección ante la máxima vulnerabilidad que se da cuando uno sufre de este tipo de males, no solo de manera personal sino económica, la pérdida de empleo puede ser devastadora”, agregó Gloria Rodríguez Vega, quien cuenta con experiencia como gerente de recursos humanos en diversas compañías.

Por su parte el abogado laboralista del estudio Muñiz, César Puntriano, refirió que la iniciativa legislativa daría a los trabajadores CAS una protección incluso mayor a la que se otorga a los otros regímenes laborales, pues declara nulo no solo los casos de ceses, sino también la no renovación de contratos , mientras que la ley Nº 32431 solo declara nulo los ceses.

“La ley Nº 32431 da protección contra los ceses (despidos) pero no contra la no renovación de contratos. Actualmente, si una empresa contrata a un trabajador y contrae cáncer y luego su contrato vence, la relación laboral termina, pues la protección de la ley N° 32431 no alcanza a las no renovaciones de contratos. En cambio el proyecto de ley sí alcanza a las no renovaciones de los contratos CAS”, refirió Puntriano.

Agregó que los trabajadores CAS contratados hasta marzo del 2021 son de plazo indeterminado. Mientras que los contratados luego de esa fecha pueden tener un plazo determinado. “Por ejemplo, los que realizan labores transitorias, como trabajos para obras, servicios específicos, labores eventuales para cubrir emergencias, todos esos CAS transitorios con el proyecto de ley van a tener una protección mayor que en otros regímenes contratados a plazo fijo, pues en los CAS transitorios no se les va a poder dejar de renovar el contrato”, sostuvo.

Puntriano cuestionó esa posibilidad. “Me parece un contrasentido, pues si el CAS es temporal se supone que está contratado para una necesidad transitoria. Si contrae el cáncer, se va a desnaturalizar esa necesidad transitoria, pues van a tener que renovarle el contrato. Yo entiendo la protección para los CAS indeterminados, pero exigir renovación de un contrato CAS por padecer cáncer, tengo mis dudas”, anotó.

El dictamen aprobado en la Comisión de Trabajo ahora pasará al pleno del Congreso para su debate y votación final.