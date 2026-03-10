La medida busca dar a los trabajadores CAS una protección similar a la que ya tienen los trabajadores de otros regímenes del Estado y del sector privado (foto: Andina).
La medida busca dar a los trabajadores CAS una protección similar a la que ya tienen los trabajadores de otros regímenes del Estado y del sector privado (foto: Andina).
Únete a nuestro canal
Newsletter Legal
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

En el Congreso de la República avanza una iniciativa legislativa que busca proteger contra el despido a los trabajadores en el Estado bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

TE PUEDE INTERESAR

“Grati” para los CAS y alza de pensión para maestros jubilados: ¿a un paso de aprobarse?
CAS, utilidades y tercerización: casi 50 proyectos laborales en espera de debate, ¿qué buscan?
CAS: alza de sueldo, CTS y bonos para trabajadores, la propuesta en negociación colectiva
CAS: Congreso quiere pasarlos a régimen con “grati” y CTS, las entidades en la mira
Trabajadores CAS con nuevo régimen en la lista: Consejo Fiscal alerta a Jerí de 10 medidas dañinas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.