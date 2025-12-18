Todo este proceso puede tomar varios meses, antes de que una iniciativa se convierta en ley. A continuación, presentamos diez proyectos de ley priorizados por la Comisión de Trabajo del Congreso y que podrían convertirse en leyes en el 2026.

1. Trabajadores podrían descansar los sábados por motivos religiosos, luego compensarían

En el Congreso avanza un proyecto de ley (N° 4610) que otorga el derecho a los trabajadores, tanto de los sectores público y privado, a solicitar descansar los días sábados por motivos religiosos.

La iniciativa legislativa establece el día sábado como día no laborable compensable, a favor del trabajador público y privado que profese una religión que disponga dicho día como de descanso o de guardar , con la finalidad de ejercitar cabalmente el derecho fundamental de libertad religiosa.

Las horas dejadas de laborar durante el día no laborable serán compensadas dentro de los diez días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de la entidad pública o privada, en función a las necesidades propias de la empresa, agrega la iniciativa legislativa.

El proyecto de ley ya fue aprobado en el pleno del Congreso, en primera votación, en noviembre del 2025. La segunda votación podría verse en alguna próxima sesión de la Comisión Permanente o el próximo año, cuando inicie una nueva legislatura en el Congreso.

2. Aumentarían los días de licencia por deceso de un familiar

En octubre del 2025 la Comisión de Trabajo aprobó un dictamen que aumenta los días de licencia remunerada de un trabajador en caso de deceso de un familiar directo. Además, se propone incluir a los parientes afines.

Actualmente los trabajadores en las empresas privadas cuentan con una licencia de 5 días calendario , en caso de fallecimiento de su cónyuge, padres, hijos o hermanos . Y cuando el deceso se produce en un lugar geográfico diferente de donde se ubica el centro laboral del trabajador, la licencia se extiende hasta por el término de la distancia.

El dictamen establece una licencia remunerada de 8 días calendario , tanto en el sector privado como público, en caso de fallecimiento del cónyuge, conviviente reconocido, padres, hijos o hermanos. Asimismo, se otorga una licencia remunerada de 3 días, en caso de fallecimiento de parientes afines, tales como padrastro, madrastra, hijastros, hijastras, hermanastros o hermanastras.

El dictamen espera ser incluido en la agenda del pleno en el 2026, cuando inicie la siguiente legislatura parlamentaria.

3. Días de licencia remunerada se duplicarían en ciertos tipos de adopciones

En junio del 2025 la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó un dictamen que busca promover las denominadas “adopciones especiales”. Y para ello se plantea duplicar el número de días de licencia remunerada a la que accederán los padres que realicen este tipo de adopciones.

Actualmente, la legislación laboral establece que el trabajador recibe 30 días de licencia remunerada, en caso de adoptar a un niño de hasta 12 años.

La iniciativa legislativa busca otorgar 30 días de licencia remunerada adicionales, a ambos padres, cuando se trate de adopciones especiales: adoptar niños mayores de seis años, adolescentes, grupos de hermanos, con condiciones de salud y/o discapacidad .

El dictamen -elaborado en base al proyecto de ley N° 10246- espera ser incluido en la agenda del pleno en el 2026, cuando inicie la siguiente legislatura parlamentaria.

4. Se ampliaría periodo de licencia por paternidad

A inicios del 2025 la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó un dictamen con la insistencia de la autógrafa de ley -observada por el Ejecutivo- que amplía el periodo de licencia por paternidad , de 10 a 15 días calendario, tanto para los trabajadores del sector público y privado . El dictamen se basa en el proyecto de ley N° 1330.

La insistencia de la iniciativa legislativa aún no ha sido vista en el pleno. En su observación, el Ejecutivo cuestionó que el costo de los 5 días adicionales de licencia sean asumidos por EsSalud. Otra medida, también incluida en el dictamen pero cuestionada por abogados laboralistas, es que se otorga protección contra el despido a la pareja de la gestante.

No se descarta que en algún momento del 2026, la insistencia sea agendada en el pleno del Congreso.

5. Trabajadores CAS a un paso de tener gratificación y CTS

En septiembre del 2025 el pleno del Congreso aprobó -en primera votación- un dictamen donde se establece que los trabajadores bajo Contratación Administrativa de Servicios (CAS) podrán percibir gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) . Cada uno de los cuales sería el equivalente a una remuneración mensual.

Este proyecto ha causado preocupación entre diferentes analistas y el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por el costo fiscal que tendría ponerlo en marcha. Es por ello que aún no se ha puesto en la agenda del pleno la segunda votación del dictamen. No se descarta que ello ocurra en el 2026.

6. Buscan promover la contratación de adultos mayores

En noviembre del 2025 la Comisión de Trabajo aprobó un dictamen que busca promover la contratación de adultos mayores. Así, se establece que los empleadores públicos y privados que generen rentas de tercera categoría y cuenten con un mínimo del 2% de trabajadores adultos mayores, podrán efectuar una deducción adicional en el pago del impuesto a la renta sobre las remuneraciones que se paguen a dichos trabajadores .

“El porcentaje aplicable a la deducción adicional en el pago del impuesto a la renta por la contratación de personas adultas mayores será fijado mediante decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas”, señala otro de los artículos del dictamen, elaborado en base al proyecto de ley N° 9753.

Se espera que el dictamen sea incluido en la agenda del pleno del Congreso en el 2026.

7. Teletrabajo: no solo la mamá, también podría solicitarlo el papá en el primer año del hijo

La Comisión de Trabajo ha elaborado un predictamen, en base al proyecto de ley N° 10015, el cual establece que “ la madre o el padre trabajadores podrán solicitar la modalidad del teletrabajo cuando tengan responsabilidad del cuidado de su hijo o hija recién nacido hasta que tenga un año de edad. El empleador evaluará la solicitud y cambio de modalidad conforme a sus obligaciones y facultades ”.

El predictamen será debatido y votado en la citada comisión en el 2026, cuando se reinicie la legislatura parlamentaria.

8. Modificarían la ley del teletrabajo para hacerlo obligatorio en dos situaciones

En junio del 2025 la Comisión de Trabajo aprobó un dictamen, el cual modifica la ley del teletrabajo para hacerlo obligatorio en dos situaciones. El dictamen fue elaborado en base al proyecto de ley N° 10612/2024-CR.

Se establece que, en adelante, el teletrabajo se constituirá en un derecho “para las personas que acrediten discapacidad”; y “para las madres y padres solteros sin apoyo familiar que tengan a su cargo a un hijo con discapacidad, debidamente acreditado” . En esas dos situaciones, si el trabajador solicita laborar vía el teletrabajo “el empleador no podrá denegar la solicitud”, subraya la iniciativa legislativa.

Se espera que el dictamen pase al pleno del Congreso en el 2026. Y de ser ratificado, se enviará al Ejecutivo para su promulgación u observación.

9. Trabajadores tendrían mayor plazo para interponer una demanda tras ser despedidos

Los trabajadores podrían tener un mayor plazo para interponer una demanda judicial, en caso consideren que su despido fue injustificado.

A inicios de diciembre del 2025 la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó un dictamen, el cual eleva de 30 a 40 días hábiles el plazo que tendrá un trabajador para interponer una demanda por nulidad de despido, despido arbitrario u hostilidad , desde el momento de producido el hecho.

Se espera que el dictamen sea incluido en la agenda del pleno del Congreso en el 2026.

10. Aumentaría reparto de utilidades a trabajadores en algunos sectores

En noviembre del 2025 la Comisión de Trabajo aprobó un dictamen que eleva el reparto de utilidades para los trabajadores del sector hidrocarburos, actualmente en 5%. Se incrementaría a 8% el nivel de reparto de utilidades en el sector hidrocarburos (petróleo, gas, etc.) .

En la exposición de motivos del predictamen se indica que la medida busca homologar al sector hidrocarburos con el nivel de reparto de utilidades del sector minero, que ya es de 8%.

Se espera que el dictamen sea incluido en la agenda del pleno del Congreso en el 2026.

Por otro lado, en marzo del 2025 el pleno del Congreso aprobó, en primera votación, un proyecto de ley que eleva de 5% a 10% el porcentaje de reparto de utilidades en el sector eléctrico. Luego algunos congresistas presentaron una reconsideración de la votación, la cual aún está pendiente por verse en una nueva sesión del pleno.