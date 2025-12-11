El 2025 empezó con una alza de la Remuneración Mínima Vital (foto: GEC/ Hugo Curotto).
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Los cambios laborales registrados en el Perú este 2025 fueron impulsados tanto por el Gobierno como por el Congreso de la República. Aunque muchas de estas medidas fueron calificadas como “populistas” por César Puntriano, abogado laboralista del estudio Muñiz.

