El CV se ha diversificado más allá del formato tradicional en papel. Foto Pexels.
El CV se ha diversificado más allá del formato tradicional en papel. Foto Pexels.
Únete a nuestro canal
Newsletter educación
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

En el proceso de búsqueda de empleo, la presentación del CV del postulante resulta un paso clave.

TE PUEDE INTERESAR

De CV digital a canal de posicionamiento: ¿Cómo está cambiando el uso de LinkedIn?
Periodos en blanco en el CV: ¿Cómo convertir una pausa laboral en una oportunidad?
¿CV sin experiencia? Sigue estos consejos y aumenta tus oportunidades de entrevista
Soy experta en talento y así debes incluir tu voluntariado en el CV para impresionar en tu próxima entrevista

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.