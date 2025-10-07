La actual ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres fue emitida en el año 2007 (foto: Pexels)
La actual ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres fue emitida en el año 2007 (foto: Pexels)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

En el Congreso de la República avanza una iniciativa legislativa que busca modificar la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

TE PUEDE INTERESAR

👩🏻 100 mensajes para poner en pancartas por el Día de la Mujer - frases del 8M sobre igualdad y libertad
Igualdad salarial: ¿cuánto demorará cerrar la brecha de ingreso promedio de casi S/500?
Hombres de países ricos y con igualdad de género comen más carne que las mujeres
PNUD: Igualdad de género y otras metas que no se lograrían en 2030
Universidad del Pacífico: “Una educación inclusiva es esencial para promover la igualdad de género”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.