En el marco de la Reunión Ministerial Conjunta de Ministras de la Mujer y Ministros de Comercio, que se llevará a cabo como parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la especialista de género en economías inclusivas del PNUD, Aroa Santiago, explica las acciones que se necesitan para enfrentar los efectos que tiene la desigualdad de género en la economía.

- En unos días se llevará a cabo esta reunión de la APEC, ¿qué se espera lograr?

Antes en estas discusiones no se hablaba de igualdad y me gustaría que dieran un paso más allá. Son los ministerios que tienen una rama más social los que están hablando de este tema, pero luego vemos conversaciones de los ministerios de Economía en los que el tema desaparece, entonces me gustaría una mayor discusión de la igualdad de género en los temas económicos, sobre todo de la finanza públicas.

- ¿Cómo podría entrar el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en esta discusión de la desigualdad de género?

El MEF creo que es clave y fundamental para ver cuánta inversión vamos a poner en la igualdad de género. Y no solo es la desigualdad de género, es la forma en cómo el MEF diseña sus políticas, son los que más influyen a nivel estructural en las desigualdades de género en la economía .

- ¿Cómo la igualdad de género ayuda a impulsar la economía?

Existen numerosas evidencias de que cuándo avanzamos a la igualdad de género se mejora el PBI, se mejora la recaudación pública y se reduce la pobreza. Un ejemplo concreto es con la expansión de los sistemas de cuidado, cuando se expanden hay una mayor cantidad de mujeres que pueden acceder al mundo laboral. Los estudios varían mucho, pero hemos visto que cada dólar invertido se mejoran de dos dólares a 14 dólares en la economía .

Cuando los ministerios de economía adoptan una perspectiva de género comprenden mejor cuáles son los motivos de la informalidad de las mujeres, cuáles son las diferentes barreras que las mujeres experimentan para poder participar en la economía, y también aumentan su recaudación, porque entonces pueden adaptar mejor las políticas a la formalización de las empresas.

- Recientemente los datos de pobreza en el Perú muestran que los hogares pobres encabezados por mujeres aumentaron a 57.2%. Ante este panorama, ¿cuáles son las medidas que deberían plantearse?

En primer lugar necesitamos comprender cuál es la situación, hacer un diagnóstico para saber que está provocando este aumento de la pobreza y este debe tener una perspectiva de género. Si no hacemos esto, vamos a tener siempre más mujeres pobres porque no vamos a comprender los desafíos extra que enfrentan.

También se necesitan revisiones legislativas, de la economía a nivel estructural, y también inclusión financiera, que es uno de los principales temas que vamos a discutir en la APEC. No basta con las políticas tradicionales de inclusión financiera para llegar a las mujeres, se necesitan crear redes de apoyo

Es necesario combinar estas actividades de inclusión financiera junto con educación financiera y con inclusión digital, porque vemos que gran parte de esta inclusión financiera se está produciendo a través de la tecnología, plataformas online.

- La igualdad de género es uno de los objetivo de desarrollo sostenible, ¿cómo vienen avanzado estos?

Lo que vemos a nivel global es que (los objetivos de desarrollo) no se van a conseguir para 2030 . Hemos visto es que existe una brecha entre nuestra ambición colectiva y nuestra inversión, no está sucediendo de manera paralela, por eso se está hablando de cómo mejorar la financiación para estos objetivos. De hecho, en el PNUD tenemos como fin ayudar a los gobiernos, a los países, a movilizar US$ 100 mil millones a nivel global con la igualdad de género.

- ¿Por qué no se están logrando los objetivos de igualdad a nivel global?

En general no estamos avanzando bien. En el objetivo de igualdad de género ninguno de los subobjetivos está indicando que vamos a llegar a alcanzarlo, el progreso es bastante desigual, algunos están avanzando tímidamente, muchos están parados y algunos incluso están retrocediendo .

Cuando llevamos a cabo un análisis de porqué está sucediendo esto, la conclusión a la que llegamos es que los avances que hemos conseguido en la igualdad de género, en muchas ocasiones han sido superficiales, han sido un poco más de maquillaje, pero las estructuras que realmente generan estas desigualdades siguen sin cambiar.

- En el caso del Perú, ¿cómo va el indicador de la igualdad de género?

Perú está en el puesto 90 de 191 respecto a los avances en la igualdad de género, estamos más o menos en la mitad. En los últimos 20 años, el índice de desigualdad de genero que evalúa inequidades en salud, educación e ingresos, ha avanzado tímidamente; sin embargo, luego de la pandemia y la crisis económica, esta tendencia ha sufrido un revés.

- En cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible globales, si no se alcanzarían en el 2030, ¿cuándo se podría lograr?

Respecto a los objetivos de igualdad, los cálculos muestran que se espera que se tarden 286 años en eliminar las leyes discriminatorias contra las mujeres, se tardaría 140 años en que las mujeres puedan tener igual representación que los hombres en situaciones de liderazgo en empresas y en el mundo labora l. Realmente vamos muy lentos.