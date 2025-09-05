Derechos laborales ante casos de cáncer: protección de datos y licencias

La ley, además, ha ampliado el ámbito de protección. No se limita a los trabajadores con contratos permanentes, sino que también alcanza a quienes laboran a tiempo parcial, se encuentran en periodo de prueba o incluso ocupan puestos de confianza. Con ello, se busca garantizar que ninguna persona diagnosticada quede expuesta a la pérdida de su empleo por razones de salud.

Otro aspecto fundamental es la obligación impuesta a los empleadores de readaptar el puesto de trabajo cuando el trabajador no pueda desempeñar sus funciones originales debido a las secuelas de la enfermedad. Esta readaptación debe realizarse sin afectar la remuneración, lo que fortalece la noción de estabilidad y evita que la enfermedad se convierta en un factor de exclusión económica.

Esta nueva disposición se integra a un marco creciente de iniciativas destinadas a fortalecer la protección laboral frente al cáncer. La Ley N.° 30012 establece hasta siete días de licencia con goce de haber para que los trabajadores puedan asistir a familiares en estado grave o terminal; la Ley N.° 31479 reconoce una licencia anual de hasta dos días para someterse a exámenes preventivos oncológicos; y la Ley N.° 31561 concede un día de licencia con goce de haber para trabajadoras que realizan exámenes de detección temprana de cáncer de mama y cuello uterino. En conjunto, estas normas —ahora complementadas por la Ley N.° 32431— configuran un sistema de protección integral que no solo atiende la dimensión individual del trabajador, sino también la social y familiar que conlleva enfrentar esta enfermedad.

Estamos, en consecuencia, ante una norma que no solo se inscribe en la tendencia de proteger a los trabajadores en situaciones de especial vulnerabilidad, sino que también invita a las empresas a fortalecer una cultura de responsabilidad social. La protección frente al cáncer no debería ser vista únicamente como una obligación legal, sino como un compromiso ético de respeto a la dignidad humana.

Con este avance, el Perú se suma a las mejores prácticas internacionales, dotando de reglas claras y reafirmando que la salud no puede ser una causal de exclusión en el ámbito laboral.

Por Eric Castro Posadas, socio de Miranda & Amado