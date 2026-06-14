Reino Unido prohibirá desde el lunes el uso de redes sociales a los menores de 16 años. Foto: EFE.
Reino Unido prohibirá desde el lunes el uso de redes sociales a los menores de 16 años. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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de juegos con personas extrañas, según informaron medios locales.

Las medidas del Gobierno de Keir Starmer, las cuales irán más lejos que las de Australia, pionera en las restricciones de las redes para menores,

Las redes que resultarán afectadas son en principio las mismas diez que en Australia: TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick.

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La plataforma WhatsApp de mensajería no estará entre las afectadas por considerarse que todavía cumple algún valor educativo.

según una consulta llevada a cabo en línea en las pasadas dos semanas.

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Los demás detalles de la prohibición, así como las medidas técnicas para aplicarla, se harán públicos este lunes.

Elaborado con información de EFE.

Imagen de redes sociales en un teléfono y una laptop. Foto: EFE/ Edurne Morillo
Imagen de redes sociales en un teléfono y una laptop. Foto: EFE/ Edurne Morillo

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