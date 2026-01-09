Hoy, en el Diario Oficial el Peruano, la Cancillería dispuso la publicación del Convenio entre la República del Perú y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para eliminar la Doble Imposición Tributaria, mejor conocido como CDI.

Así, tal como lo adelantó Gestión, este acuerdo tributario está listo para ser aplicado. De hecho, la norma legal precisó la fecha exacta: entrará en vigor el 21 de enero del 2026.

De esta manera se concluye su trámite, luego de haber sido suscrito en Londres por ambos países el 20 de marzo del año pasado.

Como comentó Gavin Cook, embajador de Reino Unido en el Perú, a este Diario, en diciembre solo faltaba que el país europeo enviara la “nota verbal” al Gobierno peruano. Este documento oficial a nivel diplomático comunica el cierre de los pasos burocráticos para hacer viable el CDI.

El convenio, precisa la norma legal publicada hoy en El Peruano, será de aplicación para el Impuesto a la Renta (IR) y sobre las ganancias de capital. Además, introduce mecanismos para prevenir la evasión y elusión fiscal en los negocios de ambas naciones.

Como también explicó Gestión, serán primero las empresas peruanas las que puedan hacer uso del CDI. La razón se debe a las diferencias de inicio en los años fiscales entre Reino Unido y el Perú.

Mientras que en el país europeo arranca en abril, en Perú sigue el ciclo del año calendario (1 de enero - 31 de diciembre).

De esta manera, Perú activa el décimo CDI con un socio comercial. Otros países con los que ya se cuenta con un acuerdo parecido son Japón (2022), la Comunidad Andina (2005), Portugal (2015) o Chile (2004).