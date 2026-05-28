En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC, nos explica los alcances del Acuerdo de Sala Plena del Tribunal Fiscal No. 2026-01 que señala que los consorciados -en un consorcio con contabilidad independiente- son responsables solidarios por deudas fiscales del ente empresarial, sin importar su tamaño, participación, o poder decisorio real.
Escuchemos este podcast para evitar caer en contingencias innecesarias frente al Fisco, evaluando siempre como consorciado el accionar de estos entes y el control del pago de sus obligaciones tributarias, a fin de evitar caer en contingente responsabilidad solidaria.