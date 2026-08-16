Fundada en 2010 con capital español; en 2022 se incorporaron inversionistas peruanos en un relanzamiento de la empresa. (Foto: GMRC Perú)
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Edgar Velito
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GMRC Perú, empresa peruano-española dedicada al alquiler y venta de equipos de elevación (grúas torre) para constructoras, opera actualmente con toda su flota colocada en proyectos inmobiliarios de Lima, impulsada por un mercado que suma entre 20 y 25 nuevos proyectos cada mes. Para acompañar esa demanda, la compañía evalúa sumar al menos dos equipos anuales y busca abrir espacio en estos sectores.

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