El sector construcción podría registrar un crecimiento de hasta 9.4% durante el 2026, impulsado por un escenario más favorable para la inversión y la aplicación de medidas de reactivación económica, estimó la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

Según explicó el vicepresidente ejecutivo del gremio, Guido Valdivia, esta proyección proviene de una encuesta realizada entre empresas del sector para el Informe Económico de la Construcción y se encuentra cercana a la expectativa del Banco Central de Reserva (BCR), que prevé un crecimiento de 10% para la actividad constructora este año.

LEA TAMBIÉN: Capeco alerta que crimen organizado se infiltra en el sector construcción

Perspectivas para la inversión

Capeco sostuvo que existen condiciones que podrían favorecer el dinamismo del sector, entre ellas la elevada brecha de infraestructura del país, que supera los US$ 120,000 millones, así como una cartera de proyectos mineros valorizada en más de US$ 50,000 millones.

A ello se suma la necesidad de incrementar la oferta formal de vivienda. Según Valdivia, el país requiere triplicar la producción actual para alcanzar unas 200,000 viviendas nuevas al año.

Asimismo, recordó que el BCR proyecta un crecimiento de 12.5% de la inversión privada durante el 2026, lo que calificó como un punto de partida favorable para los próximos años.

Prioridades para el próximo Gobierno

Entre las principales medidas planteadas para impulsar la actividad constructora, Capeco señaló la necesidad de reducir el impacto del Fenómeno El Niño (FEN) sobre la infraestructura, las viviendas y las cadenas de suministro.

El gremio también consideró prioritario destrabar las más de 2,000 obras públicas paralizadas en el país, las cuales representan una inversión superior a S/ 70,000 millones, comenzando por aquellas detenidas por falta de financiamiento.

Asimismo, planteó asegurar recursos suficientes para la ejecución de programas de vivienda como Techo Propio y Mivivienda, además de implementar un esquema presupuestal que priorice las inversiones según las mayores necesidades y la capacidad de ejecución de las entidades públicas.

Impacto en la economía

Capeco destacó que el sector construcción representa poco más del 5% del Producto Bruto Interno (PBI), pero mantiene un importante efecto multiplicador sobre la economía.

Según el gremio, por cada sol generado en la actividad constructora se producen otros S/ 2.2 en diferentes sectores económicos. Además, la construcción genera empleo directo para cerca de 1.5 millones de personas en el país.

LEA TAMBIÉN: Capeco alerta que recorte de fondos a la ANIN provocaría 20 mil despidos