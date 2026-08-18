Wall Street cierra en rojo tras la subida de los bonos y el petróleo. Foto: Bloomberg
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en medio del temor del mercado a un posible aumento de la inflación por la guerra en Irán.

Tras el final de la jornada,

tras subir en las últimas sesiones debido a la preocupación por un posible incremento de la inflación.

En tanto, el petróleo de Texas cerró la jornada con una subida del 0.52%, hasta 84,94 dólares el barril, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, negara que existan conversaciones “programadas” para un acuerdo con la República Islámica.

Además, el mandatario insistió en que el paso se encuentra “abierto y operativo” y que “las minas marinas han sido retiradas o detonadas”.

y permanente de las operaciones militares en todos los frentes” como parte de un proceso para negociar el fin de la guerra.

En el plano corporativo, destacaron las pérdidas de empresas tecnológicas como Western Digital, Sandisk o Marvell Technology, que bajaron el índice Nasdaq.

Por otro lado, al cierre de la sesión el oro bajaba a 4,399 dólares la onza, el euro se cambiaba a 1,1572 dólares y el bitcoin subía a 64,607 dólares.

Elaborado con información de EFE.

Al cierre de la sesión, por otro lado, el oro bajaba a 4,399 dólares la onza, el euro se cambiaba a 1,1572 dólares y el bitcoin subía a 64,607 dólares. Foto: Bloomberg
Al cierre de la sesión, por otro lado, el oro bajaba a 4,399 dólares la onza, el euro se cambiaba a 1,1572 dólares y el bitcoin subía a 64,607 dólares. Foto: Bloomberg

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