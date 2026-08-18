Wall Street cerró el martes 18 de agosto en rojo, debido a la subida de los bonos del Tesoro de Estados Unidos durante la jornada y del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), en medio del temor del mercado a un posible aumento de la inflación por la guerra en Irán.

Tras el final de la jornada, el Dow Jones bajó 0.22%, hasta 53,343 puntos; el S&P 500 cedió 0.69%, hasta 7,691 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió 1.33%, hasta 26,289 enteros.

El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años bajaba hasta 5.28%, pero se mantenía en su nivel más alto en 19 años, mientras que el del bono a 10 años retrocedía hasta 4.7% y el del bono a 2 años bajaba hasta el 4.2%, tras subir en las últimas sesiones debido a la preocupación por un posible incremento de la inflación.

En tanto, el petróleo de Texas cerró la jornada con una subida del 0.52%, hasta 84,94 dólares el barril, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, negara que existan conversaciones “programadas” para un acuerdo con la República Islámica.

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Además, el mandatario insistió en que el paso se encuentra “abierto y operativo” y que “las minas marinas han sido retiradas o detonadas”.

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos siguen estancadas después de que el lunes terminara el plazo establecido en el memorando que ambos países firmaron en junio, que declaraba el “cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes” como parte de un proceso para negociar el fin de la guerra.

En el plano corporativo, destacaron las pérdidas de empresas tecnológicas como Western Digital, Sandisk o Marvell Technology, que bajaron el índice Nasdaq.

Por otro lado, al cierre de la sesión el oro bajaba a 4,399 dólares la onza, el euro se cambiaba a 1,1572 dólares y el bitcoin subía a 64,607 dólares.

Elaborado con información de EFE.