El debut de la empresa de Elon Musk, SpaceX (SPCX), en Wall Street, no solo implicó récords por su oferta pública inicial (IPO), que se estimó entre US$ 75,000 millones y US$ 85,700 millones, sino que también marca un punto de inflexión para los mercados: la industria espacial como nueva apuesta de inversión global.

Tras salir a bolsa el 12 de junio con un precio inicial de US$ 135 por acción —y que al cierre de esta nota supera los US$ 160—, la firma logró una valorización cercana a US$ 2.1 billones y Musk, una fortuna de US$ 1.4 billones, que lo convirtió en el primer trillonario de la historia.

El lanzamiento de SpaceX irrumpe en la hegemonía bursátil de los gigantes tecnológicos como Amazon, Apple, Meta, Google y Nvidia, y fija un nuevo paradigma: la infraestructura espacial como negocio en plena euforia por la inteligencia artificial y la automatización.

¿Qué hace distinta a SpaceX?

Musk fundó en marzo del 2002 SpaceX con un capital superior a los US$ 100 millones que recibió tras vender PayPal. Ya para marzo del 2006 concretó el sueño del primer lanzamiento de Falcon 1, pero fracasó. Con los recursos que le quedaban, para setiembre del 2008, el cuarto cohete de la línea Falcon 1 alcanzó la órbita, colocándolo como el primer dispositivo líquido de una firma privada que lo lograba.

La NASA le entregó a SpaceX un contrato de más de US$ 1,600 millones para transportar carga a la Estación Espacial Internacional.

En diciembre del 2015 vino el hito que redefine el mercado espacial: la reutilización de cohetes; el Falcon 9 regresó a la Tierra y aterrizó verticalmente tras depositar combustible en el espacio.

Elon Musk logró convertirse en la primera persona con una fortuna superior al billón de dólares tras la salida a bolsa de SpaceX. Foto: EFE.

“Se convirtió en una de las empresas líderes del sector aeroespacial. Lo que la hace diferente (a SpaceX) son sus cohetes reutilizables, como Starship, y el desarrollo de Starlink —cuyo lanzamiento comenzó en 2019—, que permite conectividad prácticamente en cualquier parte del mundo", comenta a Gestión, Jimmy Astocóndor, profesor de Pacífico Business School.

SpaceX lidera un sector todavía poco explorado por los mercados de capitales y ha desarrollado tecnologías —como Starlink— con aplicaciones comerciales que justifican el interés de inversionistas institucionales y minoristas, que le da potencial financiero por su presencia en minería y telecomunicaciones.

“El espacio ha dejado de ser únicamente terreno de investigación científica”, complementa Astocóndor.

Andrés Escalante, director de Administración de Banca y Finanzas de la UPC, considera que SpaceX en la bolsa funciona como un catalizador de confianza al fijar pautas para que otras grandes tecnológicas evalúen sus propios debuts bursátiles, considerando que las IPO de megacompañías “se habían aletargado en los últimos años”.

Anticipa que SPCX impactará en sectores consolidados. Starlink ya desafía a las firmas de telecomunicaciones, obligándolas a asociarse con SpaceX para conectividad rural o roaming global; y en defensa y espacio, estarán obligadas a repensar sus operaciones con lanzamientos satelitales, “porque competir con cohetes reusables, como los de SpaceX, sería imposible”.

Los cohetes reutilizables de SpaceX revolucionaron la industria aeroespacial al reducir significativamente los costos de lanzamiento y ampliar las aplicaciones comerciales del negocio espacial. Foto: difusión

¿Interesado en invertir? Lo que debes saber

A criterio de Escalante, no es posible ni prudente valorizar a SpaceX con múltiplos de flujo de caja tradicionales para ganancias a corto plazo debido a su naturaleza altamente volátil y por sus planes a largo plazo como la colonización de Marte, constelaciones masivas de Starlink V3 y megacentros de IA; por ello, Wall Street está forzada a valorizar “economías de escala orbitales” y la dominancia de monopolios de infraestructura crítica a 10 o 20 años, similar a cómo se valorizó a Amazon a finales de los 1990.

En esa línea, César Huimán, analista Senior de Research en Renta4 SAB, precisa que SpaceX posee una cotización exigente, por lo que debería formar parte de una cartera diversificada y con horizonte de largo plazo.

“La compañía combina espacio, conectividad e inteligencia artificial en un solo negocio; además, el mercado especula que Tesla podría ser absorbida, fusión que podría ser bienvenida por el mercado”, apunta.

Según Huimán, la presencia de SpaceX en Wall Street continuará atrayendo flujos de inversión que antes se dirigían a grandes tecnológicas y empresas de telecomunicaciones.

Finalmente, Astocóndor explica que comprar directamente acciones implica asumir toda la volatilidad de la empresa, mientras que hacerlo mediante fondos cotizados (ETF) permite distribuir el riesgo entre varias compañías del sector.

“SpaceX es una acción especulativa y de alta volatilidad; está pensada para inversionistas de largo plazo”, concluye.