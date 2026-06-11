El empresario Elon Musk podría convertirse en la primera persona del mundo en acumular una fortuna superior al billón de dólares gracias a la próxima oferta pública inicial (OPI) de SpaceX, según un análisis difundido este jueves por la organización Oxfam.

De acuerdo con la entidad, el patrimonio del fundador de SpaceX y propietario de la red social X llegaría a superar la riqueza conjunta del 46% más pobre de la población mundial, equivalente a aproximadamente 3,800 millones de personas.

Oxfam sostuvo que este escenario refleja una creciente concentración de riqueza a escala global. En un comunicado, la organización afirmó que este fenómeno es resultado de décadas de políticas económicas que, a su juicio, han favorecido a los grandes multimillonarios.

Para Nabil Ahmed, director sénior de Justicia Económica de Oxfam América, la posibilidad de que Musk alcance la categoría de billonario representa “un nuevo hito de la oligarquía” y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre poder económico y democrático.

La organización añadió que una fortuna de tal magnitud concentrada en una sola persona resulta incompatible con una economía más accesible y con instituciones democráticas sólidas, al considerar que la desigualdad económica suele traducirse también en desigualdad política.

Impacto potencial de una fortuna billonaria

Así, anotó que un billón de dólares “en manos de un solo hombre” es incompatible con la idea de “una economía asequible y una democracia sana”, ya que “la desigualdad económica engendra desigualdad política”.

En su informe, Oxfam destacó que si se aplicara un impuesto del 10% sobre la prevista fortuna billonaria de Musk se podría acabar con la pobreza extrema mundial durante un año, lo que supondría sacar a más de 800 millones de personas de esta situación.

Oxfam sostiene que la OPI de SpaceX profundizará la concentración de riqueza y reabre el debate sobre la desigualdad económica global. Foto: Ethan Swope/Bloomberg.

Además, señaló que si Musk gastara 1 millón de dólares al día tardaría 2,740 años en gastar 1 billón de dólares, y que, incluso donando 100 dólares a cada persona del planeta, seguiría siendo uno de los diez multimillonarios más ricos del mundo.

SpaceX y los ingresos provenientes del Gobierno

La organización recuerda que gran parte de la fortuna de Musk no solo se basa en el apoyo gubernamental que el empresario recibió en el pasado, sino en que, durante su paso por la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, “habría aprovechado para proteger y aumentar” dicho patrimonio.

Está previsto que la OPI de SpaceX se concrete este viernes y, de confirmarse las expectativas del mercado, se convertiría en la mayor salida a bolsa registrada hasta la fecha, superando el récord alcanzado por la petrolera saudí Aramco en 2019.

Tras la operación, la valoración bursátil de la empresa aeroespacial alcanzaría cerca de US$ 1.77 billones, situándola entre las diez compañías cotizadas de mayor valor en el mundo.

Con información de EFE.