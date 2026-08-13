Sede del Poder Judicial. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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por parte de actores políticos con representación parlamentaria contra magistrados del Poder Judicial (PJ).

A través de un comunicado, indicaron que

En el pronunciamiento, precisaron que esta independencia no es un beneficio personal de los magistrados, sino una garantía para que la ciudadanía reciba una justicia imparcial, transparente y conforme a la Constitución y las leyes.

Además, precisaron que las discrepancias con resoluciones judiciales deben resolverse mediante recursos e impugnaciones legales.

determinan que ningún magistrado puede ser objeto de sanción, persecución ni amedrentamiento disciplinario o penal debido al sentido de sus resoluciones o a sus interpretaciones del ordenamiento legal.

Los magistrados, en el comunicado, también reafirmaron su compromiso irrestricto con la defensa de la independencia judicial como salvaguarda de los derechos ciudadanos y premisa básica del Estado Constitucional de Derecho.

Además, exigieron

Finalmente, exhortaron a los actores políticos y autoridades a evitar cualquier forma de intimidación, interferencia o uso de instituciones públicas contra jueces que administran justicia conforme a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.

Los titulares de las cortes afirmaron que cuestionar o responsabilizar a jueces por aplicar debidamente la ley afecta la función jurisdiccional. Foto: GEC
Los titulares de las cortes afirmaron que cuestionar o responsabilizar a jueces por aplicar debidamente la ley afecta la función jurisdiccional. Foto: GEC

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