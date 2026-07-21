El 26 de noviembre de 2025, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a Vizcarra a 14 años de prisión tras probar que recibió S/2.3 millones en sobornos de dos consorcios Foto: GEC.
El 26 de noviembre de 2025, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a Vizcarra a 14 años de prisión tras probar que recibió S/2.3 millones en sobornos de dos consorcios Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

por el delito de cohecho pasivo propio, relacionada con las obras Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.

que negó la libertad provisional solicitada por la defensa.

, ya que al interponerlo aún estaba pendiente la solicitud de suspensión de la condena en la vía penal ordinaria.

LEA TAMBIÉN: TC rechaza hábeas corpus que buscaba anular condena de Martín Vizcarra

Sin embargo, el colegiado aclaró que, como la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ya emitió una decisión final sobre el asunto, la defensa de Vizcarra puede presentar un nuevo habeas corpus si lo considera pertinente.

LEA TAMBIÉN: INPE: Martín Vizcarra retornó al penal Barbadillo tras alta médica

Cabe recordar que el 26 de noviembre de 2025, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a Vizcarra a 14 años de prisión tras probar que recibió S/2.3 millones en sobornos de dos consorcios durante su gestión como presidente regional de Moquegua, a cambio de adjudicar los proyectos de Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional.

La Primera Sala Constitucional de Lima concluyó que el hábeas corpus presentado en diciembre de 2025 no cumplía el requisito de firmeza. Foto: Andina.
La Primera Sala Constitucional de Lima concluyó que el hábeas corpus presentado en diciembre de 2025 no cumplía el requisito de firmeza. Foto: Andina.

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno de Balcázar deja al Perú sin preparación frente a El Niño, advierte ComexPerú
Ortega cancela comicios en Nicaragua y advierte que “no volverá a haber elecciones”
Publican ley que modifica Código Penal Militar Policial para precisar delito de función

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.