La Primera Sala Constitucional de Lima declaró improcedente un recurso hábeas corpus que buscaba suspender la ejecución provisional de la sentencia de 14 años impuesta al expresidente Martín Vizcarra por el delito de cohecho pasivo propio, relacionada con las obras Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.

El tribunal judicial, en resolución emitida, revocó el fallo del 1 de abril de la jueza Rocío Rabines, quien había anulado antes una decisión de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional que negó la libertad provisional solicitada por la defensa.

La Sala Constitucional concluyó que el hábeas corpus presentado en diciembre de 2025 por el ciudadano Mario Chávez no cumplía el requisito de firmeza, ya que al interponerlo aún estaba pendiente la solicitud de suspensión de la condena en la vía penal ordinaria.

LEA TAMBIÉN: TC rechaza hábeas corpus que buscaba anular condena de Martín Vizcarra

Sin embargo, el colegiado aclaró que, como la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ya emitió una decisión final sobre el asunto, la defensa de Vizcarra puede presentar un nuevo habeas corpus si lo considera pertinente.

Cabe recordar que el 26 de noviembre de 2025, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a Vizcarra a 14 años de prisión tras probar que recibió S/2.3 millones en sobornos de dos consorcios durante su gestión como presidente regional de Moquegua, a cambio de adjudicar los proyectos de Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional.