La Sociedad de Comercio Exterior del Perú indica que a pesar de las advertencias, los recursos asignados y el conocimiento de las debilidades del sistema, el gobierno de Balcázar no viene actuando. (Fuente: Andina)
La Sociedad de Comercio Exterior del Perú indica que a pesar de las advertencias, los recursos asignados y el conocimiento de las debilidades del sistema, el gobierno de Balcázar no viene actuando. (Fuente: Andina)
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Redacción Gestión
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Pese a las alertas sobre el que vienen emitiéndose hace meses, el actual no viene actuando para mitigar la amenaza y preparar al país, advierte un comunicado de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

Según explican, al cierre del primer semestre -es decir, al 30 de junio- solo se ha gastado un 27% del presupuesto del programa destinado a la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.

Aunque los gobiernos regionales y locales administran la mayor parte de estos recursos, el Gobierno central no puede limitarse a transferir presupuesto y esperar resultados. Su responsabilidad es liderar, coordinar y asegurar que las intervenciones de prevención se ejecuten oportunamente”, indican en su comunicado.

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Para ComexPerú , el Poder Ejecutivo es consciente de las limitaciones existentes. Más del 70% de las requiere capacitación para gestionar el riesgo de desastres y tres de cada cuatro necesitan asistencia técnica para mejorar su capacidad de gestión.

Estas brechas no son nuevas ni desconocidas, por lo que debieron ser atendidas con anticipación. La prevención no puede depender únicamente de gobiernos subnacionales que carecen de las herramientas necesarias para responder adecuadamente”, añaden.

Por esta falta de acción del gobierno de Balcázar, alertan que el país terminaría enfrentando un fenómeno de El Niño sin la preparación que exige una amenaza de esta magnitud en medio del cambio de gobierno, dejando el desafío a la siguiente administración.

En ese sentido, exhortan al siguiente gobierno a tomar las medidas correctivas apenas inicie funciones por el bien de la población.

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