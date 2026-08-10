Tribunal de Indecopi redefine los límites de los reclamos estudiantiles contra universidades. Foto: Generada con IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
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Las universidades prestan un servicio educativo y, como cualquier proveedor, pueden ser objeto de reclamos ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

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