Pampa Baja tiene 4,000 vacas en producción en Majes. (Foto: Pampa Baja)
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Mayumi García
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Con más de 20 años en el mercado local, Agrícola Pampa Baja tiene una cartera diversa en sus campos del norte y sur del país, donde gestionan frutos como la palta, uva de mesa, arándanos, entre otros. Sin embargo, los productos agroexportables no son los únicos ingresos que sostienen el negocio, dado que la compañía también es uno de los proveedores más importantes de leche fresca del Grupo Gloria.

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