Agrícola Pampa Baja proyecta exportar alrededor de 22,800 toneladas de palta Hass durante la presente campaña, en un contexto en el que la demanda europea continúa absorbiendo mayores volúmenes de fruta sin generar las caídas de precios que suelen observarse en esta época del año.

La perspectiva de la empresa se conoce en momentos en que parte del sector venía advirtiendo que el fuerte aumento de la producción peruana podía generar presión sobre los precios internacionales. Sin embargo, la compañía sostuvo que el comportamiento del mercado europeo está siendo más favorable de lo esperado.

Juan Carlos Paredes, director de Pampa Baja, señaló que el crecimiento del consumo en Europa ha permitido absorber la oferta procedente de los principales países exportadores sin afectar significativamente las cotizaciones.

“Europa ha podido consumir 1,300 contenedores semanales de aguacate en las últimas semanas, incluso con fruta procedente de Perú, Colombia y Sudáfrica, además del retraso de la campaña española, manteniendo precios estables y sin las caídas bruscas que veíamos otros años”, afirmó.

La compañía, que cuenta con operaciones en Olmos y Arequipa, prevé exportar unas 22,800 toneladas este año. Según indicó Paredes, el campo de Olmos, que comprende alrededor de 920 hectáreas, registrará rendimientos cercanos a las 22 toneladas por hectárea, pese a que la cosecha sufrió un retraso de casi 10 días debido a temperaturas más moderadas durante el primer trimestre.

Además, aseguró que la empresa logró mantener los niveles de productividad previstos, a diferencia de otros productores que reportaron menores rendimientos.

“No hemos tenido una caída en la productividad”, sostuvo. El ejecutivo atribuyó ese resultado a prácticas agronómicas enfocadas en una fertilización precisa, el manejo adecuado del follaje y la renovación continua de ramas productivas.

Según Pampa Baja, Europa ha llegado a consumir alrededor de 1,300 contenedores semanales de palta procedente de distintos orígenes sin afectar las cotizaciones del mercado. (Foto: Andina)

Ventana comercial en EE.UU. y prevención ante El Niño

La empresa explicó que una parte importante de sus ventas se realiza mediante programas previamente acordados con clientes, estrategia que le permite reducir su exposición a las fluctuaciones del mercado spot. En esa línea, Paredes indicó que los precios pactados bajo esos esquemas se han mantenido estables durante la campaña.

A ello se sumó una oportunidad temporal en Estados Unidos. Según el ejecutivo, la menor disponibilidad de fruta mexicana llevó a importadores de ese país a buscar oferta peruana para cubrir faltantes de mercado.

“Hace unas tres semanas, los importadores estadounidenses vinieron a Perú para solicitar fruta y cubrir la escasez mexicana”, comentó. No obstante, estimó que esta situación sería transitoria debido al ingreso de la cosecha de California y a la recuperación de la oferta mexicana.

De cara a la próxima campaña, la principal preocupación de la empresa sigue siendo la posible ocurrencia de un nuevo Fenómeno de El Niño. Frente a ese escenario, Pampa Baja ya viene implementando medidas preventivas en sus operaciones.

“Esperamos que, con las medidas que estamos implementando, un Niño intenso reduzca la productividad a alrededor de 70% u 80%, en lugar de hacerla caer a niveles de 10% o 20%”, señaló Paredes.