La próxima campaña peruana de arándanos podría arrancar con menos fruta disponible, aunque eso no necesariamente sería una mala noticia para el sector. Ejecutivos vinculados a la agroexportadora peruana Danper advirtieron que las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño podrían retrasar el inicio de la temporada 2026/27 y reducir temporalmente la oferta peruana, un escenario que, en medio de una demanda global sostenida, también abriría espacio para mejores precios internacionales.

La advertencia fue planteada por Nick Tirado, director comercial de All Seasons Food Solutions (ASF), empresa del grupo Danper especializada en distribución de frutas y verduras en Estados Unidos y Canadá, y por Cristina Albuquerque, directora comercial de la división de productos frescos de Danper. Ambos señalaron que todavía no existe claridad sobre la magnitud que alcanzará el fenómeno climático, aunque reconocieron que el mercado ya sigue de cerca sus posibles impactos sobre Perú, principal exportador mundial de arándanos.

“Hay mucha especulación sobre El Niño; incluso hay publicaciones que hablan de un super El Niño”, señalaron los ejecutivos en declaraciones recogidas por el portal Freshplaza. Sin embargo, añadieron que “aún no se ha determinado si será un El Niño débil o de magnitud media o alta”.

Las preocupaciones se concentran principalmente en el norte peruano, particularmente en zonas productoras como La Libertad y Chiclayo, donde el incremento sostenido de temperaturas ya empieza a generar efectos sobre el cultivo. “Estamos experimentando temperaturas más altas; el otoño es mucho más cálido, y esto sin duda afecta la producción de arándanos”, afirmaron.

Menor volumen, pero precios más altos

Según ASF y Danper, una de las variedades más expuestas al impacto climático es Ventura, que todavía representa una parte importante de la superficie cultivada en Perú. De acuerdo con los ejecutivos, esta genética es especialmente sensible a las altas temperaturas y podría registrar retrasos tanto en productividad como en el inicio de la campaña.

“Podría haber otro retraso de un mes, lo que podría reducir la disponibilidad al comienzo de la temporada y desplazar un mayor volumen a los meses posteriores, a partir de noviembre”, señalaron.

Aunque un eventual retraso reduciría la disponibilidad de arándanos durante las primeras semanas de campaña, también podría generar un escenario de precios más altos para los exportadores locales debido a la menor oferta global disponible.

Actualmente, Estados Unidos, Europa y China mantienen una demanda elevada de arándanos, mientras los distintos orígenes buscan cerrar rápidamente sus temporadas locales.

“Si la escasez se produce al inicio de la temporada peruana en diversos mercados, podría generar un escenario de precios atractivo y prometedor para Perú”, sostuvieron los ejecutivos.

Danper advirtió que las altas temperaturas podrían retrasar hasta un mes el inicio de la próxima campaña peruana de arándanos. (Foto: Danper)

La situación también podría alterar temporalmente la dinámica entre los principales exportadores mundiales. Durante la última campaña, Chile logró mayores retornos en Asia y Europa, mientras México mantuvo un suministro estable hacia Estados Unidos gracias a su ventaja logística.

En paralelo, Danper consideró prematuro anticipar cifras concretas sobre el impacto de El Niño, aunque recordó que el mercado también seguirá de cerca la evolución productiva en Estados Unidos, Canadá y Europa, regiones igualmente expuestas a eventos climáticos.