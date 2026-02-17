Danper continúa fortaleciendo su expansión industrial en el sur del país. La agroexportadora alista la construcción de una nueva planta de conservas en Chincha, región Ica, en línea con su estrategia de crecimiento agrícola e industrial, que incluye mayores inversiones en arándanos, uva de mesa y productos hortícolas. La iniciativa contempla el desarrollo de infraestructura destinada al procesamiento de hortalizas en el distrito de El Carmen.

Como parte de este nuevo paso, la compañía elaboró la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) del proyecto “Construcción de la Planta Conserva Chincha”, documento ingresado ante el Ministerio de la Producción (Produce) como requisito previo al desarrollo de la iniciativa.

La futura instalación se ubicaría en la Carretera Panamericana Sur, Parcela N° 152, en el distrito de El Carmen, provincia de Chincha, y abarcaría un terreno de 8.1 hectáreas, según los planos de ubicación del expediente técnico.

La nueva planta se enmarca en un proceso de expansión que Danper viene ejecutando en los últimos años. Como bien detallaron a Gestión en enero, hacia 2026 la empresa mantiene el foco en el desarrollo de frutas finas, especialmente arándanos y uva de mesa. Solo en arándanos, a fines de 2024 sembró cerca de 130 hectáreas y durante 2025 sumará 200 hectáreas adicionales, con el desarrollo de variedades exclusivas.

En uva de mesa, la compañía prevé invertir en 150 hectáreas y proyecta un crecimiento superior al 30% anual en los próximos cinco años, lo que permitiría prácticamente triplicar su producción hacia 2026.

Este crecimiento agrícola viene acompañado de una expansión industrial: Danper amplía su planta de arándanos, duplicará la capacidad de procesamiento de alcachofa y pimiento piquillo y construye una nueva planta de uva en Lambayeque. Para 2025, proyecta ventas por US$ 400 millones y un crecimiento anual cercano al 18%.

ALCANCE E INFRAESTRUCTURA PROYECTADA

El proyecto contemplaría la construcción de diversas áreas productivas y auxiliares destinadas a la elaboración y conservación de productos hortícolas bajo la actividad CIIU 1030.

Entre los principales componentes figuran una zona de producción de 2,700 m², una nave de producto intermedio de 2,070.77 m², una nave de empaque de 632.22 m² y una cámara de frío de 200 m².

La infraestructura incluiría además laboratorio y área de microbiología, estación de GNL, zona de mantenimiento, comedor, vestidores y servicios higiénicos, así como cerco perimétrico de concreto prefabricado para la delimitación del predio.

El expediente también consigna un presupuesto de S/ 64,900 destinado a la implementación de medidas de manejo ambiental, con un periodo estimado de ejecución de un año contado desde la eventual aprobación del instrumento.

EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS

El estudio identificó 55 impactos ambientales potenciales, de los cuales 41 fueron clasificados como negativos y 14 como positivos, sin reportarse impactos ambientales significativos.

Asimismo, se declaró que el terreno no presenta evidencias de restos arqueológicos y que no colinda con áreas naturales protegidas ni ecosistemas frágiles.

En cuanto a servicios, el suministro eléctrico provendría de la red pública, con respaldo de grupos electrógenos, mientras que el abastecimiento de agua se realizaría mediante la JASS del centro poblado Hoja Redonda.

Para avanzar hacia la ejecución del proyecto descrito, la compañía presentó la iniciativa ante el Produce, a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 26 de febrero de 2026, en el marco del reglamento de Participación Ciudadana para proyectos industriales.