El Ministerio del Ambiente (Minam) acaba de aprobar la “Guía para la descripción de proyectos de inversión en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental”.

Mediante la Resolución Ministerial 00200-2025-Minam, emitida este 19 de agosto en el Diario Oficial El Peruano, se dispuso su publicación en el portal digital.

Minam: ¿en qué consiste la guía?

En los considerandos de la norma se recuerda que se creó el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental como una plataforma única y coordinada de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas, las mismas que son expresadas por medio del proyecto de inversión.

El Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, a cargo del Ministerio del Ambiente, determina que los estudios de impacto ambiental y los demás instrumentos de gestión deberán contener una descripción de la acción propuesta y los antecedentes de su área de influencia.

Asimismo, deberán contar con la identificación y caracterización de las implicaciones y los impactos ambientales negativos en todas las fases y durante todo el período de duración del proyecto .

Estudios de impacto ambiental: función

Los estudios de impacto ambiental son instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos e indirectos previsibles de dicha actividad en el medio físico y social, a corto y largo plazo; así como la evaluación técnica de los mismos, indicando que dichos estudios deben señalar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables.

La legislación vigente señala que toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto de inversión susceptible de generar impactos ambientales negativos de carácter significativo debe gestionar una certificación ambiental ante la autoridad competente.