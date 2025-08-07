Técnicos del Ministerio del Ambiente (Minam) se trasladaron hasta las playas Costa Azul y Los Delfines de Ventanilla y constataron los daños ocasionados por la acumulación de basura –principalmente restos de plásticos, tecnopor y cintas de embalaje– que dejó la caída de contenedores al mar del Callao.

Los especialistas realizaron la verificación acompañados de representantes de la Municipalidad de Ventanilla, con quienes se reunieron para conocer el plan de acción de la comuna para la limpieza del área afectada por los restos que dejó la extracción de productos de los contenedores caídos al mar.

El especialista en gestión de residuos sólidos José Esteban Jiménez dijo que, desde el sector Ambiente, se articularán acciones con las instituciones encargadas e involucradas en la limpieza de las playas, “a fin de realizar un trabajo conjunto más rápido y efectivo”.

Asimismo, detalló que los restos que dejó la caída de contenedores al mar representa un riesgo significativo para el ecosistema marino.

Animales en riesgo

“No solo hablamos de productos visibles, como electrodomésticos y plásticos, sino también de microplásticos y tecnopor que pueden fragmentarse y ser ingeridos por peces, aves y mamíferos marinos, lo cual pone en riesgo su alimentación”, advirtió.

Se conoció que, la limpieza de la zona se realizará con apoyo y coordinación de la Dirección de General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú, con el propósito de asegurar la efectiva conservación del ecosistema marino costero.

El Minam explicó que el tecnopor es un material prohibido desde el año 2021, en el marco de la Ley N°30884 que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables.

Durante la inspección, se observó que “ya se vienen realizando acciones de limpieza en la zona afectada, las cuales continuarán en los próximos días”, informó el Ministerio del Ambiente, en una nota de prensa.