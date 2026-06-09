En medio de una de las contiendas electorales más ajustadas de los últimos años, el presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres, sostuvo que los votos aún pendientes de contabilizar podrían inclinar la balanza a favor de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pese a que los resultados preliminares muestran una ligera ventaja de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

Según explicó, uno de los factores clave es el peso de las actas provenientes del extranjero, cuyo procesamiento suele tomar más tiempo debido a la logística de traslado y registro. “Hay más votos pendientes de ingresar del extranjero que de la población rural. En el extranjero sabemos por el conteo rápido y la segunda vuelta anterior que Fujimori tiene ventaja”, señaló.

Torres indicó que, si bien Sánchez mantiene una mejor performance en zonas rurales, existe incertidumbre respecto a los niveles de ausentismo y la composición final de los votos que aún faltan por incorporarse al cómputo oficial.

A ello se suma un tercer elemento considerado determinante: las mesas observadas e impugnadas. De acuerdo con el titular de Ipsos Perú, la mayoría de estas se encuentran en Lima, una jurisdicción donde Fujimori registra un respaldo mayoritario.

“En la medida que las impugnaciones se vayan resolviendo, es probable que un porcentaje importante de esas mesas favorezca a Fujimori” , afirmó.

Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, señaló que los votos pendientes del extranjero y las actas observadas podrían ser determinantes en el resultado final de la elección. Foto: GEC.

Torres explicó que el avance del escrutinio suele mostrar primero los resultados nacionales debido a que las actas del territorio llegan con mayor rapidez a los centros de procesamiento. En contraste, las actas del exterior requieren ser trasladadas por vía aérea, lo que retrasa su incorporación al sistema.

“Las actas que llegan del territorio llegan primero; las actas del extranjero llegan por avión y demoran en ingresarse. Por eso estamos viendo que primero ingresa nacional, pero en el extranjero hay un conjunto importante de actas y los resultados que tenemos son que Fujimori tiene más del 60% de los votos en esas actas”, detalló.

En ese contexto, el analista señaló que los modelos estadísticos elaborados por Ipsos muestran escenarios en los que la candidata aparece con una ligera ventaja, aunque dentro de un margen extremadamente estrecho.

“En la mayor parte de los escenarios gana (Keiko) Fujimori”, afirmó.

“El porcentaje que estamos viendo ahora, que no incluye casi nada de extranjeros, que no incluye algunas zonas remotas del país y que no incluye las actas impugnadas, da una ligera ventaja a Sánchez. Pero los modelos que se han desarrollado, en la mayor parte de los casos, ponen a Fujimori ligeramente adelante con un resultado muy ajustado”, sostuvo.

No obstante, remarcó que el desenlace definitivo dependerá del ingreso total de las actas pendientes y de la resolución de las observaciones presentadas durante el proceso electoral, por lo que el resultado continúa abierto y sujeto a variaciones hasta la culminación del conteo oficial.