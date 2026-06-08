El día de ayer, domingo 7 de junio, millones de peruanos participaron de la Segunda Vuelta Presidencial para elegir al nuevo presidente de la República. Sin embargo, muchos ciudadanos no cumplieron con emitir su voto o su rol como miembro de mesa, ante lo cual el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) permitirá la presentación de una dispensa o justificación en ciertos casos.
Luis Grillo, vocero del JNE, dijo que dicho trámite permite a los ciudadanos elegidos como miembros titulares o suplentes en una mesa de sufragio justificar su inasistencia durante la instalación de una mesa de sufragio, con lo cual estará eximido del pago de la multa electoral.
En tanto, la dispensa electoral es el trámite que permite al ciudadano liberarse de su omisión al sufragio por causa justificada durante las elecciones, por lo cual se les eximirá de la multa.
“Las personas que pueden solicitar una dispensa o justificación son las que tienen documentos que acrediten la causal que invocan. Solamente bajo esa premisa es que nosotros podemos dar el reporte d aquellos ciudadanos que forman parte de este segmento, explicó el funcionario.
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¿Cuándo se puede hacer el trámite?
El JNE resaltó que los ciudadanos podrán presentar su dispensa y/o justificación a partir del día siguiente de la jornada electoral y previo a la emisión de la Resolución de Medida Cautelar de Embargo en el procedimiento de ejecución coactiva.
Aquellas solicitudes presentadas posteriormente serán declaradas improcedentes.
¿Cómo y dónde hacer la solicitud?
Luis Grillo indicó que el trámite de la dispensa o justificación es enteramente virtual, salvo en algunos casos excepcionales. “Lo cierto es que procedimentalmente tenemos 5 días para poder tramitar dicha solicitud”, añadió.
Los ciudadanos pueden registrar el trámite de manera virtual a través del Sistema de Dispensa Virtual SIDVID. Para hacerlo haz clic en el enlace.
Asimismo, también se podrá presentar la solicitud a través de la Mesa de Partes Presencial del JNE, de las Oficinas Desconcentradas o de los Jurados Electorales Especiales en época electoral.
El vocero también aclaró que para este trámites hay dos tipos de solicitudes: la que es presentada de manera individual por un ciudadano y la que es presentada por una institución. En ese segundo caso, la entidad debe dar la relación del personal que no pudo asistir a votar porque estuvieron desarrollando labores específicas.
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Los requisitos
Cabe solicitar que aquellos ciudadanos que quieran acceder a la dispensa y/o justificación, tendrán que presentar estos documentos:
- Copia de DNI/DNIe (Solo en la causal de pérdida o robo de DNI).
- Copias simples de los documentos que justifiquen la causal invocada que comprenda un periodo electoral determinado y directamente relacionado con la fecha central del proceso electoral, conforme al detalle de las causales establecidas en la tabla general de causales que aplican al otorgamiento de justificación y/o dispensa.
- El pago por derecho de trámite con el monto aprobado en el TUPA vigente. Para los casos de inasistencia a la instalación de la mesa de sufragio el monto a pagar es S/ 25.90; en caso de la omisión al sufragio, S/ 25.90. Si cuentan con ambas omisiones, la tasa también es de S/ 25.90. El derecho de pago debe acreditarse por cada proceso electoral.
- El pago por derecho de trámite lo podrás hacer en cualquier agencia del Banco de la Nación con el código 01465 o vía medios virtuales a través del portal https://pagalo.pe
|Causal
|Documentos para sustentar
|1. Viaje al extranjero por motivos de estudios académicos.
|- Copia simple del pasaporte u otro documento que registre la salida y entrada al país.
- Copia simple del documento que acredite de manera indubitable los estudios realizados en el extranjero.
|2. Ciudadanos que salen del país por tema de atención en el extranjero por motivos de salud.
|- Copia simple del pasaporte u otro documento donde conste la salida y entrada al país.
- Copia simple del documento que certifique el tratamiento médico realizado en el extranjero.
|3. Ciudadanos que cumplan labores de transporte aéreo, terrestre o marítimo.
|- Copia de constancia emitida por la compañía de transporte aéreo, marítima o terrestre que acredite de forma indubitable su labor durante las elecciones.
|4. Ciudadanos mayores de 65 años (únicamente para otorgar Justificación).
|- Copia simple del DNI que refleja que el elector tiene una edad mayor, al cual debe ser mayor a los 65 años previo a la fecha de la elección.
|5. Defectos en la actualización, organización y ejecución de actividades electorales atribuibles a las entidades del Sistema Electoral.
|- Copia simple del informe o documento de sustento, emitido por la entidad electoral, que certifique el defecto en la actualización, organización y ejecución de las actividades electorales y que no sea imputable al ciudadano.
|6. Desastres naturales o de origen humano.
|- Copia simple del documento suscrito por funcionario público competente o documento sustentatorio que verifique el desastre natural/humano que impidió cumplir con el deber cívico.
|7. Discapacidad física, mental, sensorial o intelectual
|- Copia simple del certificado de discapacidad, dictamen de Comisión Médica, la Resolución Ejecutiva de Inscripción o carné del Conadis, o documento que declare la interdicción.
|8. Error en el padrón electoral
|- Copia simple de la constancia de tu asistencia a la mesa de sufragio expedida por el presidente de la mesa donde le corresponda emitir su voto según la mesa de votación.
|9. Fallecimiento de familiar directo
|- Copia simple de la partida de defunción (Será aplicable al cónyuge, familiares con vínculo de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad en línea recta o en segundo grado de consanguinidad en línea colateral. Debe haber ocurrido entre los 5 días previos a la Elección)
|10. Lactancia / Mujeres en periodo de Gestación (únicamente para otorgar Justificación).
|- Copia simple de la partida de nacimiento o certificado de nacido vivo o DNI/DNIe del menor lactante (su edad debe ser menor o igual a dos años)
- Copia simple del documento certificado por el médico que valide el periodo de gestación en la fecha del día de la elección.
|11. Prisión
|- Si está en Perú: Presente copia simple de la Constancia de Libertad o Constancia de reclusión emitida por el INPE o documento que certifique fehacientemente la reclusión en un centro penitenciario. Además, también una copia simple de la constancia de reclusión tramitada por Pronacej.
- Si está en el extranjero: Copia del documento que certifique la reclusión en un centro penitenciario en el extranjero.
|12. Robo o pérdida de DNI/DNIe
|Presente la copia simple de la denuncia policial y del DNI/DNIe vigente emitido en los primeros seis meses posteriores al hecho motivo de la denuncia.
|13. Salud
|Presente una copia simple del certificado médico o documento análogo expedido de algún establecimiento de salud privado o público (Ministerio de Salud, EsSalud, u hospitales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional)
|14. Función electoral
|- Personal de la PNP, FF.AA. y ciudadanos en servicio militar: Presentar una copia simple de la constancia de servicios expedida por su superior o jefe de unidad y copia simple carné de identificación militar o policial, y para el caso del servicio militar copia simple de su carné o documento análogo.- Personal de entidades del Sistema Electoral (ONPE, JNE y Reniec): Constancia de servicios/labores expedida por su superior o jefe responsable de la respectiva entidad o documento análogo que acredite haber desempañado funciones electorales el día de la elección.- Personal del Ministerio Público y Poder Judicial: Constancia de labores expedida por su superior o jefe responsable de la respectiva entidad o documento análogo que acredite haber desempañado funciones electorales el día de la elección.