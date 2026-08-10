La controversia giró en torno a las similitudes entre la marca Chiwok y los registros previamente obtenidos por Chinawok. Foto: Generado por IA
La controversia giró en torno a las similitudes entre la marca Chiwok y los registros previamente obtenidos por Chinawok. Foto: Generado por IA
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Karen Guardia Quispe
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El rubro de restaurantes no está exento de las disputas por las marcas. Esta vez, el caso tiene como protagonista a la conocida cadena de comida rápida Chinawok. Aunque la operación de la marca en el mercado peruano está a cargo de NG Restaurants, holding gastronómico del grupo Intercorp, la empresa Multifranquicias administra su expansión internacional bajo el esquema Chinawok Global y es titular de diversos registros vinculados a la cadena. ¿De qué trata el caso y cómo terminó?

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