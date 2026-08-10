La controversia comenzó en septiembre de 2024, cuando Chicha & Wok solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) el registro de la marca Chiwok para identificar servicios de restauración comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, categoría que incluye, entre otros, los servicios de restaurantes.

Sin embargo, la solicitud fue cuestionada por Multifranquicias, que presentó una oposición al considerar que el signo guardaba similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales con sus marcas previamente registradas Chinawok y China Wok, así como con otros registros que incorporan el término “Wok”.

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La Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmó la decisión de primera instancia y declaró fundada la oposición presentada por Multifranquicias. Foto: Andina

¿Qué argumentó cada de una de las empresas involucradas?

Multifranquicias sostuvo que Chiwok reproducía los elementos predominantes de sus marcas registradas, por lo que su inscripción generaría un riesgo de confusión entre los consumidores. Además, señaló que era titular de diversos registros vinculados al término “Wok”, entre ellos Chinawok, China Wok, BuffetWok, Green Wok, Wok & Roll, The Wok Pack, Mr. Wok y Assia Wok, todos relacionados con el rubro gastronómico y alimentario.

Por su parte, Chicha & Wok defendió su solicitud argumentando que su propuesta comercial respondía a un concepto distinto, orientado a la venta de chicharrones y parrillas con influencia oriental, mientras que Chinawok opera bajo un formato de comida rápida de inspiración chino-peruana. Asimismo, sostuvo que existían diferencias en el diseño gráfico, los colores y la construcción conceptual de ambas marcas, por lo que, a su criterio, el consumidor promedio podía distinguirlas sin dificultad.

¿Qué pasó después? Al revisar el caso, primero la Comisión de Signos Distintivos y, posteriormente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi analizaron si existía semejanza entre ambos signos desde tres perspectivas: gráfica, fonética y conceptual.

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En el plano fonético, concluyeron que Chiwok y Chinawok comparten prácticamente la totalidad de sus letras y presentan una pronunciación muy similar. La única diferencia es la sílaba “na”, una variación que, según el Tribunal, no resulta suficiente para evitar que el público perciba ambos nombres de forma semejante.

Respecto del aspecto gráfico, la Sala consideró que las diferencias en el logotipo, los colores y otros elementos visuales no eliminan la similitud del componente denominativo, que es el principal elemento de identificación para los consumidores.

En cuanto al análisis conceptual, el Tribunal reconoció que Chinawok remite a la cocina china y al utensilio de cocina denominado wok, mientras que Chiwok buscaba asociarse a los chicharrones preparados en ese recipiente. Sin embargo, concluyó que esa diferencia no era suficiente para neutralizar la semejanza general entre ambos signos.

A ello se sumó otro elemento determinante: la relación entre los productos y servicios protegidos por las marcas. El Tribunal señaló que los servicios de restaurantes de la clase 43 mantienen una estrecha vinculación con los productos alimenticios de las clases 29 y 30, ya que es habitual que una misma empresa comercialice alimentos preparados, productos empacados o ingredientes bajo una misma marca.

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En ese contexto, advirtió que la coexistencia de Chiwok y Chinawok podría llevar al consumidor a creer, de manera errónea, que ambos negocios pertenecen al mismo grupo empresarial o mantienen algún vínculo comercial.

El Tribunal de Indecopi concluyó que la coexistencia de ambas marcas podía inducir al público a creer que existía un mismo origen empresarial. Foto: Chinawok

¿Quién ganó?

A inicios de julio de este año, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi declaró fundada la oposición presentada por Multifranquicias y confirmó la negativa al registro solicitado por Chicha & Wok .

En su resolución, el Tribunal concluyó que la similitud entre ambos signos, sumada a la relación existente entre los productos y servicios que identifican, genera un riesgo de confusión suficiente para impedir el otorgamiento del registro. Con ello, reafirmó el criterio de Indecopi de que las nuevas marcas deben contar con elementos distintivos que eviten asociaciones indebidas con signos previamente registrados.

Claves:

Contacto: Gestión contactó a Multifranquicias para conocer su posición sobre la decisión del Indecopi. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

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